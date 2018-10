Scandone, difesa da riassettare: passaggio obbligato Campogrande a referto nella gara di Brescia, in programma sabato al PalaLeonessa

di Carmine Quaglia

Ripresa a pieno regime, dopo il day after del successo in Basketball Champions League, per la Sidigas Avellino. Martedì sera, i ragazzi di coach Nenad Vucinic hanno ottenuto un successo tanto sofferto, quanto prezioso contro l'Anwil Wloclawek. Una vittoria che ha garantito il terzo successo consecutivo in coppa: Avellino guida il gruppo A a punteggio pieno in compagnia del Murcia e martedì, alle 20.30, la Scandone affronterà proprio gli spagnoli in trasferta, ma prima, i lupi penseranno alla Leonessa Brescia per il quarto appuntamento in Serie A, fissato per sabato alle 20.30.

E' un match che metterà in palio due punti pesanti. La Sidigas sarà di scena al PalaLeonessa dopo i due ko consecutivi rimediati in Italia contro la Vanoli Cremona e la Virtus Bologna. Il roster biancoverde affronterà la Germani che, ieri sera, ha conquistato il primo successo in EuroCup. I lombardi, che hanno superato la Stella Rossa Belgrado di Joe Ragland con il punteggio di 69-61, hanno ottenuto, in Serie A, una vittoria e due sconfitte come la Scandone.

Di fatto, è uno scontro diretto con la vincente che avrà l'occasione immediata per rimettersi in scia del gruppo di vertice. E' l'avvio di una stagione lunga, ma il margine di rientro inizia a diminuire. In chiave offensiva, Avellino è chiamata a garantirsi maggior distribuzione. Norris Cole ha sì realizzato 33 punti con l'Anwil, ma con tanti tiri presi e soluzioni rivedibili. La difesa resta un rebus da risolvere a stretto giro. I 102 punti subiti nei 45 minuti di match contro i polacchi sono l'ulteriore campanello d'allarme. Per la Scandone il riassetto nella propria metà campo è un passaggio obbligato per rendere merito a quanto costruito in attacco.

A Brescia, Luca Campogrande sarà a referto. Sull'impiego dell'esterno capitolino sarà comunque decisione nel pre-gara. Luca Campani salterà anche la sfida del PalaLeonessa per poi iniziare l'effettivo rientro in campo nel giro dei prossimi 10 giorni: questo è l'obiettivo dello staff irpino.