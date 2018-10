Sykes è superlativo, Avellino si rilancia a Brescia (74-77) Vittoria preziosa nel cammino dei lupi che vincono contro la Germani

di Carmine Quaglia

Soffre nel primo quarto, carbura nel secondo periodo riportandosi in scia, strappa l'inerzia nella terza frazione, si complica il finale con un discreto vantaggio negli ultimi secondi di gara, ma la Sidigas Avellino sbanca il PalaLeonessa: vince, per la prima volta, in trasferta, sul parquet della Germani Brescia. Finale di 74-77 con Keifer Sykes autore di una prova superlativa. L'ex Ankara DSI decide il finale del match con giocate decisive e 18 punti, frutto del 50 per cento dal campo (3/6 da 2, 3/6 da 3). Sykes è l'mvp con valutazione da 23. Norris Cole realizza 19 punti, con il 7/13 dal campo. Avellino cresce a rimbalzo nella ripresa dopo le difficoltà dei primi 2 quarti. Alla Leonessa non bastano i 18 punti di Luca Vitali. David Moss fa tremare la Scandone con un gioco da 4 punti (tripla di tabella e fallo subito con libero a segno). Avellino non sfrutta pienamente i viaggi in lunetta, ma strappa un successo fondamentale per chiudere la striscia negativa di due gare in Italia. Vittoria preziosa per la Sidigas che, martedì sera, affronterà Murcia in campo esterno: in palio la conferma del primato e l'imbattibilità nel gruppo A di Basketball Champions League.

Serie A - Quarta Giornata (PalaLeonessa, Brescia)

Germani Brescia - Sidigas Avellino 74-77

Parziali: 20-13, 19-21, 15-21, 20-22

Brescia: Hamilton 8, L. Vitali 18, Moss 7, Sacchetti 13, Allen 10, Beverly 2, Mika 6, Caroli ne, Laquintana 6, Abass 4, Ceron, Zerini. All. Diana.

Avellino: Costello 9, Cole 19, Nichols 10, Green 8, Sykes 18, N'Diaye 3, D'Ercole 3, Filloy 5, Campogrande ne, Sabatino ne, Campani ne, Spizzichini 2. All. Vucinic.

Arbitri: Sahin, Borgo, Nicolini.