Scandone, ritorno al successo in Italia con Murcia nel mirino All'orizzonte la sfida in terra iberica per la conferma del primato nel girone A di Champions

di Carmine Quaglia

"Voglio dare merito ai miei giocatori. Dopo due ko di fila si sono uniti e sono riusciti a portare a casa la vittoria". Nel pre-gara, coach Nenad Vucinic era stato molto chiaro sui vari dettagli analizzati in settimana per correre verso la sfida di Brescia e la risposta della Sidigas Avellino è arrivata nell'immediato: 74 punti subiti, dopo i 102 in 45' contro l'Anwil, crescita nel dato a rimbalzo dopo un primo tempo condizionante nel fondamentale. Avellino ritrova il successo in Italia e mette Murcia nel mirino. Martedì sera, la sfida in terra iberica che metterà a confronto le formazioni imbattute del girone A di Champions League dopo tre turni.

"Contro Brescia, che probabilmente era nella nostra stessa situazione per il modo in cui hanno iniziato la stagione, si trattava di una partita difficile, specialmente perché giocavano in casa davanti al loro pubblico. - ha spiegato Vucinic nel post-gara del PalaLeonessa - Hanno lavorato bene al rimbalzo nel secondo tempo e hanno mantenuto il controllo della gara".

Keifer Sykes è stato il mattatore nel finale. Preziosa la sua stoppata su Beverly nel giro di conclusioni che hanno garantito lo slancio opportuno per il successo biancoverde. "E' stata una buona partita di Keifer, giocatore giovane che deve ancora adattarsi appieno alla pallacanestro europea, ma che sa stare in campo e che è in grado di dare molto alla squadra: inoltre, nonostante la sua fisicità, ha dato molto in difesa". Ha aggiunto Vucinic che, come già affermato nel pre-gara, al PalaDelMauro, pone lo sguardo anche sull'attacco dove ritiene che il suo gruppo può e deve fare meglio: "Solitamente siamo una squadra che tira molto. Questa sera le percentuali non sono state altissime ma grazie ad una buona difesa siamo riusciti lo stesso a portare a casa il risultato e questo è un ottimo segnale per noi. Infatti, nella seconda frazione del primo tempo, siamo riusciti a contenerli e a fargli segnare solo 5 punti".

Vittoria a Brescia, martedì la sfida di Murcia con la speranza dei lupi di trovare in campo, a stretto giro, Luca Campogrande e Luca Campani, in ripresa dai rispettivi problemi fisici.