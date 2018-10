Avvio flop, rimonta, ma Avellino va ko nel finale a Murcia Risultato di 72-69: vittoria dell'UCAM, primo stop in Champions per la Sidigas

di Carmine Quaglia

Sotto di 14 al 10', la Sidigas Avellino opera la rimonta con il rientro all'intervallo lungo (36-33 al 20'), firma anche il +2 al 30' (55-57), confermato a due minuti dal termine, ma la tripla di Askia Booker, con l'unica conclusione dai 6.75 a segno in serata (1/5), vale il sorpasso decisivo dell'UCAM Murcia che vince con il finale di 72-69 nel big match della quarta giornata del gruppo A di Basketball Champions League. Rimpianto per il divario del primo quarto e per il finale con Avellino superata dalla bomba dell'ex Siviglia. Si ferma a 3 la striscia di vittorie consecutive dei lupi in Champions con Murcia a confermarsi imbattuta e in vetta al girone.

Alla Sidigas non basta la prova di Ariel Filloy, autore di 17 punti (5/7 da 3 punti) e 4 assist. "E' stata una partita difficile e purtroppo non abbiamo approcciato nel migliore dei modi": ha spiegato l'italo-argentino in conferenza stampa. "Nel secondo tempo siamo stati bravi a correggere il tiro ma le partite in Europa sono così: dopo un inizio non ottimale non è semplice portare a casa il risultato": ha concluso Filloy.

"Sono d'accordo con Ariel, il nostro inizio di partita non è stato dei migliori e non possiamo permettercelo. - questo, invece, il commento del coach della Sidigas, Nenad Vucinic - Dovremo far fronte a questo problema. Nonostante siamo riusciti a rientrare in partita, non siamo stati abili a sfruttare al massimo le occasioni giuste e alla fine Murcia ha avuto la meglio".

Basketball Champions League

Quarta Giornata - Gruppo A (Palacio de los Deportes, Murcia)

UCAM Murcia - Sidigas Avellino 72-69

Parziali: 28-14, 8-19, 19-24, 17-12

Murcia: Soko 14, Duran, Urtasun 11, Kloof 2, Rudez 2, Martinez ne, Cate 4, Delia 11, Seoane ne, Rojas, Booker 14, Doyle 14. All. Juarez.

Avellino: Green 6, Nichols 11, Costello 7, Filloy 17, Campani ne, Sabatino ne, Campogrande ne, D'Ercole, Sykes 9, Cole 7, Spizzichini 6, N'Diaye 6. All. Vucinic.