Champions: Scandone raggiunta dal Banvit al secondo posto Mercoledì sfida tra le seconde in classifica del girone: Avellino-Banvit al PalaDelMauro

di Carmine Quaglia

A Bandirma, dopo un primo tempo equilibrato (29-31 al 20'), il Banvit piazza un parziale di 23-14 che pone le basi per il successo del team turco sul Nizhny Novgorod. La squadra di coach Ahmet Gurgen vince con il finale di 78-60, risultato che permette al Banvit di raggiungere la Sidigas Avellino al secondo posto del gruppo A di Basketball Champions League. Sehmus Hazer (17 punti) e Alex Perez (15 punti) sono i protagonisti del successo e, nel prossimo turno, la squadra di Bandirma sarà di scena proprio al PalaDelMauro per sfidare Avellino che, martedì sera a Murcia, ha rimediato il primo ko stagionale in ambito europeo. Nell'altra sfida del mercoledì, il Le Mans stende il Ventspils con il punteggio di 91-76. Martedì, invece, l'ulteriore stop del MHP Riesen Ludwigsburg: in Germania passa anche l'Anwil Wloclawek (85-93).

Basketball Champions League - Classifica Girone A

Murcia 8 (4/0)

Banvit 7 (3/1)

Avellino 7 (3/1)

Wloclawek 6 (2/2)

Le Mans 6 (2/2)

Novgorod 5 (1/3)

Ventspils 5 (1/3)

Lugdwigsburg 4 (0/4)

Prevendita Avellino-Trentino - Dalla giornata di ieri, è possibile acquistare i tagliandi per assistere alla sfida in programma sabato, alle 20.30, al PalaDelMauro. I biglietti sono in vendita presso il botteghino sito al PalaDelMauro di Avellino, presso i punti vendita autorizzati (qualsiasi rivenditore VivaTicket) oppure online collegandosi al sito ufficiale.

I prezzi: tribune VIP 120 euro; tribune superiori 45 euro; tribune inferiori 30 euro; distinti 20 euro; curve 14 euro.

Orari biglietteria PalaDelMauro: fino a venerdì dalle 16 alle 19; sabato dalle 17.30 fino ad inizio gara.