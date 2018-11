Avellino-Trento: lupi per la continuità, Aquila per la svolta Gli obiettivi alla vigilia per i roster: i numeri e le curiosità del match (palla a due alle 20.30

di Carmine Quaglia

Sidigas Avellino - Dolomiti Energia Trentino è la gara che apre la quinta giornata di Serie A. I lupi di coach Nenad Vucinic affronteranno, al PalaDelMauro (palla a due alle 20.30), l'Aquila di coach Maurizio Buscaglia. Nei precedenti, la Scandone non ha mai perso in casa contro Trento in regular season. Gli aquilotti hanno vinto solo una volta nell'impianto sportivo irpino: è stata vittoria in Gara 1 dei quarti Scudetto 2018, chiusa con la squalifica del campo da gioco per 2 turni ai biancoverdi. Gli ospiti sono reduci da 4 stop consecutivi in A (ancora nessun successo in campionato).

"Quella contro Avellino sarà una partita dura su un campo duro, dove lo scorso anno abbiamo giocato una serie impegnativa di playoff e dove non è mai facile vincere per nessuno": ha spiegato Beto Gomes. Il portoghese rimediò una espulsione in Gara 2 dei quarti Scudetto al PalaDelMauro: "Consapevoli di questo e delle difficoltà che stiamo attraversando, è chiaro che per espugnare il PalaDelMauro dovremo essere concentrati al massimo e pronti a fare meglio di quanto abbiamo espresso finora. La partita contro Valencia credo abbia mostrato quanto possiamo essere migliori, se la palla si muove con i tempi giusti in attacco ce la giochiamo davvero con chiunque: siamo sulla strada giusta, ora servono passi avanti soprattutto in difesa. Dai buoni minuti contro Valencia ripartiamo per costruire una grande prestazione ad Avellino. Non siamo in un buon momento in termini di risultati, ma non dobbiamo metterci pressione da soli pensando che siamo all'ultima spiaggia, ed è un discorso che vale per la Serie A e anche per l'EuroCup. Possiamo cambiare passo solo lavorando assieme e sommando i tanti piccoli miglioramenti che già abbiamo mostrato nelle ultime partite".

Questo, invece, il commento di Lele Molin, assistant coach della Dolomiti Energia: "Partiamo per altre due trasferte difficili, sfide con squadre importanti, su campi caldi e contro roster di alto livello. Avellino sicuramente ci aspetterà con voglia di rivalsa rispetto al quarto di finale dello scorso campionato, è una squadra con un sistema di gioco e un allenatore diversi ma con grandissima qualità nei propri giocatori di riferimento. La Sidigas per certi versi sta cercando una propria identità, noi invece siamo soprattutto a caccia di una vittoria che ci darebbe ulteriore motivazione, in particolare visto che stiamo seguendo un percorso di crescita con grande intensità e grande disponibilità da parte di tutti i ragazzi. Ci stiamo allenando al completo da una decina di giorni, questo senza dubbio ci ha aiutati, al momento non riusciamo ancora a leggere tutti insieme la partita allo stesso modo e non possiamo permetterci "scollamenti" in campo in nessun momento della partita".