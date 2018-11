Dominio Scandone: Trento annientata (110-72) Vittoria con prova di squadra super: terzo successo in campionato per i lupi

di Carmine Quaglia

Doveva essere la serata della continuità. E' stata una prova dominante della Sidigas Avellino che ha superato la Dolomiti Energia Trentino con il risultato di 110-72: una prestazione di squadra splendida per la Scandone che approccia alla gara in modo positivo. I lupi cancellano gli avvii di gara negativi delle ultime due uscite con un parziale di 32-18. Avellino vola con Caleb Green e Hamady N'Diaye, ma perde Matt Costello in apertura della seconda frazione. Il lungo di Linwood ha rimediato un infortunio alla caviglia. Solo nelle prossime ore, con gli esami strumentali, si scoprirà l'entità del problema accusato da Costello che è uscito dal parquet solo con il sostegno dei compagni. Demetris Nichols è risultato leader occulto, Norris Cole ha ritrovato punti, ma soprattutto precisione nelle scelte e al tiro. Punteggio di 58-44 al 20'.

Se sul finale di primo tempo, l'Aquila ha provato il rientro in scia, nei primi minuti della ripresa, la Scandone risolve la pratica allungando sul +20 con la tripla di Ariel Filloy. Green gioca su ritmi assurdi in attacco. L'appoggio di Keifer Sykes, sul finale di terza frazione, vale l'86-54. Il ventello di N'Diaye arriva al 31'. Diversi minuti di impiego per Antonino Sabatino. Avellino supera quota 100 con 2 triple consecutive del giovane biancoverde. Coach Nenad Vucinic fa esordire anche Luigi Genovese che, in serata, completava il referto irpino. Si confermano le assenze di Luca Campani e Luca Campogrande. Quinto stop di fila per la Dolomiti Energia, bis per la Sidigas in campionato: terzo successo in Serie A per la festa del PalaDelMauro.