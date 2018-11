Sidigas, Vucinic: "Ecco l'ulteriore crescita in difesa" Soddisfazione per il coach biancoverde dopo il dominio nei 40 minuti su Trento

di Carmine Quaglia

"Con questo risultato non riesco a trovare molti aspetti negativi su cui soffermarmi: abbiamo disputato una buona performance ed è stata per noi una vittoria importante, arrivata per giunta di fronte ai nostri tifosi. Trento è evidentemente in un momento di difficoltà, ma nonostante questo non voglio togliere merito ai nostri giocatori". Coach Nenad Vucinic ha esordito così in conferenza stampa nel post-gara di Avellino-Trentino 110-72. La sua Sidigas ha dominato contro la Dolomiti Energia: "Questa sera c'è stato un ulteriore passo avanti dal punto di vista difensivo: dopo il match di Champions contro l'Anwil abbiamo fatto un meeting in cui abbiamo discusso di tutto ciò che non andava e da allora abbiamo approcciato al match in maniera completamente diversa. Dopo la scorsa partita a Murcia ci attendono gare difficili contro quelle che saranno le squadre top della competizione europea: una di queste è il Banvit, contro cui ci teniamo a giocare bene e a vincere. Speriamo che i tifosi accorrano in massa a sostenerci, come hanno sempre fatto fino ad ora, per darci una spinta in più".

Il dettaglio giocatore per giocatore: "E' stata importante la leadership di Norris Cole, che questa sera è stato un orologio svizzero: non ha sbagliato niente e quando gioca così diventa un elemento fondamentale per noi. Ndiaye sta gradualmente recuperando la forma fisica, dopo l'infortunio che ha avuto lo scorso febbraio: all'inizio della stagione non era ancora pronto ma adesso sta giocando meglio di partita in partita. Nichols è invece un giocatore di alto livello, ma il suo rendimento dipende molto dall'andamento delle partite: non crea occasioni per se stesso, non forza mai. è un elemento molto valido per noi sotto tanti punti di vista: attacco, difesa, rimbalzi, leadership. Nonostante gli infortuni di Campani e Campogrande, stiamo gestendo bene i minutaggi dei nostri giocatori: questi ragazzi sono dei grandi professionisti e credo siano tutti in buona forma. Approfitteremo delle due finestre, una a novembre e l'altra a febbraio, per riposare".

Il cordoglio della Scandone per la scomparsa di Arturo Roca - "La Sidigas Scandone Avellino esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Arturo Roca, ex dipendente del comune di Atripalda nonché storico tifoso da sempre vicino alla Società. L'Amministratore Delegato, la dirigenza e tutti i dipendenti della Società si stringono attorno al dolore della moglie Antonietta e di tutta la famiglia, porgendo le più sentite condoglianze": si legge nel comunicato diffuso dal club biancoverde.