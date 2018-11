Scandone, Costello fuori 40 giorni: pista Ortner Distorsione alla caviglia destra per il lungo di Linwood: possibile il ritorno dell'austriaco

di Carmine Quaglia

Nella giornata di ieri, con una radiografia, erano state escluse fratture alla caviglia destra. Nel pomeriggio, gli esami strumentali hanno chiarito i tempi di recupero per Matt Costello. Al 12' di Avellino-Trento, il lungo di Linwood ha rimediato una distorsione. Quindi, nessuna lesione alla caviglia, ma Costello dovrà osservare un periodo di riposo e sostenere la riabilitazione. La società irpina, tramite comunicato, ha confermato la speranza di poter reinserire in gruppo l'ex Spurs dopo la sosta del campionato per le Nazionali, la finestra per le qualificazioni ai Mondiali, ovvero verso la prima decade di dicembre. Ambizione di rientro sui 40 giorni per Costello e Avellino sembra intenzionata a cautelarsi per la gestione dei ritmi tra Italia ed Europa con un intervento sul mercato. Il roster irpino già convive con le assenze di Luca Campani e Luca Campogrande che non sono ancora scesi in campo in un match ufficiale.

Nelle dinamiche della Sidigas, rispunta Ben Ortner. Il lungo austriaco, in un breve periodo della passata stagione, garantì la sostituzione dell'infortunato Kyrylo Fesenko. Il rientro a pieno regime del centro ucraino portò Avellino alla scelta di far scadere il contratto a gettone di Ortner senza rinnovarlo. Il nativo di Innsbruck completò, poi, con ottimi risultati, la propria avventura stagionale in canotta Leonessa Brescia.