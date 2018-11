Sidigas, vittoria in volata sul Banvit per il secondo posto La Scandone deve lottare fino all'ultimo secondo per stendere il team turco

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino vince con il finale di 99-95 contro il Banvit nella quinta giornata di Basketball Champions League e strappa il secondo posto in solitaria nel girone A. La Scandone supera il team turco in volata. Parziali di 33-30, 26-22, 22-25 e 18-18 per i lupi che contengono nel finale i molteplici tentativi di rientro completo degli ospiti. Prova da MVP per Demetris Nichols che realizza 24 punti in 24 minuti d'utilizzo tirando con il 9/11 dal campo per il 32 di valutazione. Caleb Green firma 23 punti con il 5/14 dal campo, ma subendo ben 11 falli. Doppia cifra per Ariel Filloy (16 punti con l'italo-argentino che sporca le percentuali solo nel finale di gara) e per Hamady N'Diaye (14). Al Banvit non bastano i 23 punti di Alex Perez, i 17 di Ragip Atar, i 15 firmati sia da Ismail Cem Ulusoy che da Jordan Morgan. Doppia cifra anche per Ercan Osmani (11 punti). Lupi che vincono giocando per la prima volta senza Matt Costello. Ancora assenti Luca Campani e Luca Campogrande.

Basketball Champions League

Quinta Giornata - Gruppo A (PalaDelMauro, Avellino)

Sidigas Avellino - Banvit 99-95

Avellino: Idrissou ne, Guariglia ne, Green 23, Nichols 24, Filloy 16, Campani ne, D'Ercole 4, Sykes 7, Cole 9, Spizzichini 2, N'Diaye 14. All. Vucinic.

Banvit: Karagulle, Perez 23, Ulusoy 15, Oliver 4, Osmani 11, Morgan 15, Oncel 8, Akyel, Hazer 2, Atar 17. All. Gurgen.

Arbitri: Lucis (LAT), Proc (POL), Suslov (EST)