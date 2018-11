Scandone, Vucinic: "Contenti del risultato" Il commento del coach biancoverde dopo la vittoria sul Banvit in Champions

"Sapevamo che sarebbe stata una gara dura contro un team che aveva i nostri stessi punti in classifica". Coach Nenad Vucinic sottolinea la prova di forza della sua Sidigas Avellino per ottenere il risultato, il quarto successo in Champions League. "Il Banvit ha diversi giocatori giovani, ma di ottimo livello per la massima lega turca. - ha spiegato il coach biancoverde - E' stata una gara dura come attesa alla vigilia per quella che è la loro fisicità. Campogrande e Campani sono ancora out, era la prima senza Costello. Avevamo ovviamente da trovare qualcosa in più, aveva da considerare altri aspetti. Siamo contenti di aver portato a casa il risultato".

Le considerazioni di Demetris Nichols (24 punti, 6 assist, 7 rimbalzi in 24 minuti per il ruolo da MVP del match): "E' stata una gara difficile contro un team giovane, ma energico.- questo il commento dell'ala piccola della Sidigas - I nostri avversari hanno dato tutto in campo, ma abbiamo risposto alla pari. Abbiamo preso buone scelte, fatto buone giocate, preso buoni tiri lavorando bene a rimbalzo. Abbiamo meritato il successo questa sera. Sto bene e credo di aver fatto bene anche nelle prime gare. Sono concentrato a dare quello che serve alla squadra".

Redazione Sport