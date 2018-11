Scandone, Vucinic: "Precisione massima per sfidare Varese" Il coach della Sidigas Avellino ha presentato, in mattinata, l'impegno di domenica a Masnago

di Carmine Quaglia

"Abbiamo di fronte un nuovo match difficile. Varese ha avuto un ottimo inizio stagionale e proprio in casa ha costruito la sua fortuna". In mattinata, Nenad Vucinic ha presentato la prossima sfida dei biancoverdi. La Sidigas Avellino sarà ospite della Openjobmetis Varese di coach Attilio Caja e dell'ex Thomas Scrubb: "Non è un segreto per nessuno che Varese fa della difesa il suo punto di forza. - ha spiegato il tecnico della Scandone in conferenza stampa - Ha giocatori abituati al campionato italiano e stanno lavorando sulla continuità. Per noi sarà importante la precisione in attacco. Abbiamo gli strumenti necessari per essere precisi. Al gruppo devo chiedere nuovamente di superare il limite degli infortuni".

Se per Luca Campani e Luca Campogrande si conferma l'attesa (il lungo emiliano e l'esterno capitolino non hanno ancora fatto il loro esordio stagionale), per Matt Costello ci sono indizi ulteriori di una fase di recupero accelerata: "Costello sta migliorando, ma aspettiamo la risonanza della prossima settimana per avere un situazione chiara e definitiva. - ha affermato Vucinic - Campani è rientrato in gruppo, ma al momento non so quanto possiamo aspettarci da lui. Campogrande resterà ancora fuori. Purtroppo il suo recupero non è andato come speravamo perché l’ematoma è molto profondo. A loro aggiungiamo anche Sabatino, che a causa di una botta al quadricipite non viaggerà con la squadra”.