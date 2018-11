Scandone, tris in campionato: vittoria a Varese 79-83 25 punti di Norris Cole, prezioso Spizzichini, Filloy e Green blindano il successo in lunetta

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino piazza il tris in Serie A superando, alla Enerxenia Arena di Masnago, la Openjobmetis Varese con il risultato di 79-83. I piccoli dettagli a fare la differenza in un match vissuto sul filo dell'equilibrio: lupi avanti di 3 al 10', Varese a guidare di un punto e 2 punti alla fine di secondo e terzo quarto, Scandone capace di siglare canestri pesanti nell'ultima frazione con un parziale complessivo di 15-21 negli ultimi 10 minuti di gioco. Avellino vince a Masnago con la prova da 25 punti e 28 di valutazione di Norris Cole (10/16 al tiro con 4 rimbalzi e 5 assist in 33 minuti di impiego. Nella serata in cui Luca Campani fa il suo esordio in canotta biancoverde (3 minuti con una stoppata), coach Nenad Vucinic trova conferme anche da Stefano Spizzichini, autore di un canestro importantissimo nel finale. Con Cole, in doppia cifra anche Demetris Nichols (18 punti) e Ariel Filloy (14) che, in compagnia di Caleb Green (appena 4 punti per l'ala grande di Tulsa che non brilla al pari di Sykes), blinda il successo con i liberi negli istanti conclusivi rimpallando gli ultimi tentativi della Openjombetis. A Varese non basta una distribuzione di punti maggiore rispetto a quella di Avellino: ben 5 gli uomini in doppia cifra con Aleksa Avramovic punta da 18 punti nel match della Enerxenia Arena. Gli irpini calano la terza vittoria per la quota 8 in classifica e l'ingresso nel gruppo da vertice della graduatoria.

Serie A - Sesta Giornata (Enerxenia Arena, Masnago)

Openjobmetis Varese - Sidigas Avellino 79-83

Parziali: 19-22, 24-20, 21-20, 15-21

Varese: Archie 10, Avramovic 18, Gatto ne, Iannuzzi 6, Natali 10, Scrubb 6, Verri ne, Tambone 4, Cain 11, Ferrero, Moore 14, Bertone. All. Caja

Avellino: Idrissou ne, Guariglia ne, Green 4, De Meo ne, Nichols 18, Filloy 14, Campani, D'Ercole 9, Sykes 3, Cole 25, Spizzichini 4, N'Diaye 6. All. Vucinic

Arbitri: Filippini, Galasso, Vicino