Vucinic: "Ci stiamo avvicinando al nostro massimo potenziale" Il commento post-gara dei coach di Avellino e Varese. Caja: "Ad un passo dall'impresa"

di Carmine Quaglia

Masnago torna terra di conquista per la Sidigas Avellino. Quarta vittoria nelle ultime cinque sfide giocate nella casa della Openjobmetis Varese: la Scandone strappa un successo fondamentale nel percorso di crescita. Il team di coach Nenad Vucinic firma il tris in campionato e si inserisce con decisione tra le prime cinque della classifica: "E' stata una gara dura come ci aspettavamo. - ha affermato il tecnico serbo-neozelandese nel post-gara di Varese-Avellino 79-83 - Loro sono la miglior squadra dal punto di vista difensivo. Abbiamo dovuto disputare una gara di alto livello per ottenere la vittoria. Stiamo migliorando molto come squadra e ci stiamo avvicinando, passo dopo passo, al nostro massimo potenziale".

Soddisfazione per il coach della Sidigas, rimpianti per il tecnico della Openjobmetis, Attilio Caja: "C'è rammarico da parte mia e della squadra. Anche un po' di delusione perché abbiamo giocato 38 minuti di alto livello. - ha spiegato il coach dei biancorossi - Avellino è rimasta attaccata alla partita con giocate individuali firmate da giocatori di EuroLeague (Cole e Nichols). Noi abbiamo dato il massimo. Con un canestro in più avremmo portato a casa la partita. Peccato per le ultime palle perse quando eravamo a -2 con la palla in mano. Abbiamo fatto una grande partita. Con uno o due canestri in più l'avremmo vinta meritatamente. Siamo stati vicini ad una grande impresa. Ci è mancata un po' di esperienza. Loro hanno giocatori di Eurolega che, nel momento importante, hanno fatto la differenza. Rimane il bicchiere mezzo pieno per la prestazione e per il gioco".