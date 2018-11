Champions, Avellino passa a Le Mans: 74-77 e primo posto Avellino guida con Murcia il gruppo A di Champions League dopo 6 turni

di Carmine Quaglia

Quinto successo in sei uscite di Champions League per la Sidigas Avellino. All'Antarès, i lupi di coach Nenad Vucinic superano Le Mans con il finale di 74-77. La vittoria in terra francese vale il primato nel gruppo A della competizione europea, condiviso con Murcia che ieri è uscita sconfitta dal parquet del Ludwigsburg. Avellino, priva di Matt Costello e Luca Campogrande, si tiene in scia nel primo quarto (20-15 al 10') per il minimo divario al rientro negli spogliatoi (39-37 al 20'). Nel terzo periodo, gli irpini piazzano un complessivo 16-26 che lancia la Scandone verso il controllo delle operazioni nell'ultimo quarto. Nel finale di gara, spicca Ariel Filloy con giocate di altissimo livello: l'italo-argentino è il migliore per valutazione (22) nel roster biancoverde e realizza 14 punti in serata. Il play/guardia, in compagnia di Norris Cole (top-scorer del match con 22 punti) e di Demetris Nichols (13 punti per l'ala piccola di Boston) sigilla il successo della Sidigas: una vittoria preziosa che ripropone Avellino al primo posto del girone e regala margine per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta (lupi con 3 vittorie di vantaggio sulla quinta in classifica nel gruppo A). Tra i biancoverdi, in doppia cifra anche Caleb Green, autore di 14 punti. Nuovi 3 minuti di impiego per Luca Campani, che realizza i primi 2 punti in canotta Sidigas. A Le Mans non bastano i 20 punti di Michael Thompson.

Basketball Champions League

Sesta Giornata - Gruppo A (Antarès, Le Mans)

Le Mans - Sidigas Avellino 74-77

Parziali: 20-15, 19-22, 16-26, 19-14

Le Mans: Clark 6, Hendrix 8, Tabu 10, Tarpey 11, Thompson 20, Bigote 5, Cornelie 9, Dohou ne, Eyoum ne, Rucklin ne, Yeguete 5. All. Bartecheky

Avellino: Cole 22, D'Ercole 2, Filloy 14, Green 14, Nichols 13, Campani 2, De Meo ne, Guariglia ne, Idrissou ne, N'Diaye 6, Spizzichini, Sykes 4. All. Vucinic