Vucinic: "Ripagati gli sforzi. Non volevamo perdere terreno" Basketball Champions League, Le Mans - Avellino 74-77: il commento post-gara del coach

di Carmine Quaglia

"E stata una partita dura tra due squadre che volevano la vittoria, ma ci tenevamo a non perdere terreno in Basketball Champions League. Abbiamo dato il massimo per conquistare la vittoria". Queste le parole di Nenad Vucinic nel post-gara di Le Mans - Avellino 74-77. Il tecnico della Scandone ha sottolineato l'impegno e il cambio di passo nel match operato dai suoi ragazzi: "Siamo molto contenti dei nostri sforzi e di aver vinto una partita tutt'altro che semplice. - ha aggiunto il coach biancoverde - La competizione europea è molto importante per noi, ci teniamo a fare bene e vogliamo fare del nostro meglio anche nel campionato italiano, dove abbiamo avuto un inizio un po' più lento".

Nella conferenza post-partita, ha parlato anche Norris Cole, miglior realizzatore biancoverde in serata: "Difensivamente non abbiamo esordito nel migliore dei modi, ma il mio compito da leader è quello di non perdere mai il contatto con il match e quindi ho mostrato tutta la mia aggressività in fase offensiva. - ha spiegato il playmaker della Sidigas che ha poi rimarcato le direttive di Vucinic al rientro negli spogliatoi dopo il primo tempo - Abbiamo fatto in modo da mettere tutti in ritmo e nel secondo tempo, grazie ad uno sforzo difensivo collettivo, siamo stati bravi a conquistare la vittoria. Nell'intervallo il coach è stato bravo ad apportare i giusti accorgimenti, che noi abbiamo poi messo in pratica in campo: ci siamo uniti, siamo stati squadra e alla fine abbiamo avuto la meglio".