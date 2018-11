Scandone Under 18: grande attesa per l'esordio in Next Gen Cup Nel primo weekend di dicembre, lupacchiotti di scena al Centro Sport di Bologna

di Carmine Quaglia

Mancano 15 giorni al debutto della rappresentativa Under 18 della Sidigas Avellino nella nuova "LBA Next Gen Cup", la competizione organizzata dalla LegaBasket Serie A e riservata alle formazioni U-18: 16 team inserite in 4 giorni, il via fissato per sabato 1° dicembre a Varese, Venezia, Bologna e Pistoia, sedi dei 4 raggruppamenti. Le Under 18 delle società di massima serie scenderanno in campo, quindi, durante la sosta delle prime squadre per gli impegni delle Nazionali nelle qualificazioni ai Mondiali Cinesi del 2019. Prima fase in avvio del prossimo mese, seconda fase in contemporanea con le Final Eight di Coppa Italia, ma con sede ancora da stabilire.

La Scandone è una delle protagonista del gruppo C e affronterà la Virtus Bologna, la New Basket Brindisi e la Victoria Libertas Pesaro. Le gare del girone saranno disputate al Centro Sport di Bologna. I lupacchiotti scenderanno in campo sabato 1° dicembre con palla a due alle 11.30 per sfidare Pesaro. Domenica 2, invece, alle 10, match contro Brindisi. L'Under 18 della Next Gen Cup sarà guidata in panchina da coach Davide Gabriele con la supervisione del responsabile del settore giovanile, Rodolfo Robustelli. Lo staff tecnico vedrà la presenza degli assistant Francesco Mollica e Simone Casorelli, del preparatore fisico Massimo Picariello e del dirigente Giuseppe Adamo.

Ecco il roster dell'Under 18 biancoverde: Antonino Sabatino (classe 2000), Andrea Bianco (2001), Alessio Izzo (2001), Karim Idrissou (2000), Gianluca De Meo (2000), Davide Di Capua (2002), Ascanio Caggiano (2002), Andrea Birra (2002), Lorenzo De Blasi (2002), Roberto Paterno (2001), Antonio Guariglia (2001), Luigi Genovese (2001), Alessandro Belotti (2002), Antonio Pio D’Amico (2003). A loro saranno aggiunti due giocatori in prestito dalla Fortitudo Bologna: Marco Prunotto (2001) e Matteo Zanetti (2001).