Scandone: caccia al poker sul parquet di Reggio Emilia Settimo appuntamento di campionato: sarà la diciannovesima sfida in soli 3 anni tra le due squadre

di Carmine Quaglia

Domani, con palla a due alle 17, al PalaBigi, la Sidigas Avellino sarà ospite della Grissin Bon Reggio Emilia. Sarà la diciannovesima sfida nelle ultime 3 stagioni tra le due squadre. Tanti gli incroci appassionanti tra Coppa Italia, Supercoppa, regular season e play off Scudetto: 30 i precedenti complessivi. Riccardo Cervi resterà a distanza di 10 punti da quota 1000 in canotta Reggio. Il centro emiliano, ex Sidigas, resterà fuori dal referto biancorosso per infortunio.

Per i problemi fisici di Cervi e per la decisione di tagliare Eric Griffin (il lungo è già tornato negli States in attesa di rescindere ufficialmente il contratto), la Grissin Bon ha operato 2 innesti sottocanestro con gli arrivi di Pablo Aguilar e Ben Ortner, che sarà l'altro ex della sfida da parte biancorossa. Sponda Avellino ci sono Luca Campani, cresciuto con la Reggiana e Ariel Filloy, che in canotta Grissin Bon ha conquistato l'EuroChallenge 2014. La Scandone non potrà contare su Matt Costello. Il lungo di Linwood è in fase di recupero e l'obiettivo dello staff tecnico è di ritrovarlo già negli allenamenti settimanali verso le sfide con il Ventspils e l'Umana Venezia, ma difficilmente ritrovare il parquet in gara ufficiale prima della sosta per le Nazionali.

Ieri, Ortner è stato presentato dal club emiliano: “Ringrazio la società per questa opportunità. - ha dichiarato il lungo austriaco - Per me è un passo importante anche dal punto di vista emotivo perché ho iniziato qui la mia carriera. Sono felice di essere tornato, sono carico e motivato e voglio dare il mio contributo a questo progetto. Oltre a cercare di dare il meglio sul campo, metterò la mia esperienza al servizio del gruppo per far sì che si crei la giusta chimica e si possano raggiungere insieme risultati importanti".

La terna arbitrale - Il match tra la Grissin Bon Reggio Emilia e la Sidigas Avellino sarà diretta dai signori Saverio Lanzarini, Luca Weidmann e Giulio Pepponi.