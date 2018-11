Scandone dominante a Reggio Emilia: i lupi passeggiano 75-91 Il risultato nasconde il divario tra i due team: 22-51 al 20', gestione nella ripresa

di Carmine Quaglia

Gara senza storia al PalaBigi. La Sidigas Avellino domina la scena sin dai primi minuti e rifila una sonora lezione alla Grissin Bon Reggio Emilia: finale di 75-91 e il risultato nasconde il divario ravvisato nel match (22-51 al 20'). Parziale di 12-34 nei primi 10 minuti di gioco con Avellino implacabile e Reggio a commettere tanti errori tra attacco e difesa. I lupi passeggiano anche nella seconda frazione per il +29 di fine primo tempo che, di fatto, consegna i 2 punti alla Scandone già all'intervallo lungo. Ordinaria amministrazione per la Sidigas che perde di un punto la terza frazione per il 45-73 al 30', ma subisce ben 30 punti nell'ultimo periodo. Parziale di 30-18 per il complessivo 75-91 che regala il poker di successi in campionato ai biancoverdi di coach Nenad Vucinic che agganciano la Vanoli Cremona al terzo posto. I lombardi sono stati sconfitti, nell'anticipo di mezzogiorno, dalla Openjobmetis Varese (79-82).

Avellino è, momentaneamente, a -2 dalle prime della classe, Venezia e Milano, che si affronteranno in serata nel big match del settimo turno di Serie A. Il top-scorer della sfida tra Reggio Emilia e Avellino è Caleb Green, autore di 29 punti (8/11 da 2, 3/5 da 3, 4/5 ai liberi, 9 rimbalzi e 6 falli subiti per il 33 di valutazione). Doppia cifra anche per Demetris Nichols (19 punti) e Norris Cole (16). Vucinic ha schierato Luca Campani per 15 minuti: 9 i punti del lungo della Sidigas. A segno anche Stefano Spizzichini e Antonino Sabatino (2 punti per entrambi i giocatori).

LegaBasket Serie A - Settima Giornata (PalaBigi, Reggio Emilia)

Grissin Bon Reggio Emilia - Sidigas Avellino 75-91

Parziali: 12-34, 10-17, 23-22, 30-18

Reggio Emilia: Elonu 5, Aguilar 13, Vigori 6, De Vico 10, Candi 4, Llompart 5, Mussini 9, Ortner 2, Dellosto ne, Ledo 11, Gaspardo 10. All. Cagnardi.

Avellino: Sabatino 2, Spizzichini 2, Filloy 2, Nichols 19, Campani 9, Cole 16, Green 29, D'Ercole, N'Diaye 8, Costello ne, Guariglia ne, Sykes 4. All. Vucinic.