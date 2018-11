Vucinic: "Contenti della prova, ma guardiamo avanti" Il coach della Sidigas Avellino tiene alta la tensione e mette il Ventspils nel mirino

di Carmine Quaglia

"E' stata un'ottima gara per noi, specialmente nel primo tempo. L'esordio sprint ha permesso di aggiudicarci un sostanzioso vantaggio". Questo il commento di Nenad Vucinic nel post-gara di Reggio Emilia - Avellino 75-91. Il coach biancoverde tiene alta la tensione dopo la prova splendida dei biancoverdi al PalaBigi e mette nel mirino il Ventspils. Mercoledì, al PalaDelMauro, sarà sfida ai lettoni in Champions League: "Dopo l'ottimo avvio, Reggio non è mai riuscita a tornare davvero in partita. - ha aggiunto il coach della Scandone - Siamo molto contenti della performance mostrata stasera ma è già tempo di guardare avanti: questa settimana ci attendono due impegni importantissimi, il primo dei quali avrà luogo mercoledì contro il Ventspils. Dovremo assolutamente vincere perché questo ci consentirebbe di avvicinarci all'obiettivo del raggiungimento della seconda fase di Basketball Champions League".