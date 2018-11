Milano capolista: Reyer ko e domenica c'è Avellino-Venezia Prima Milano (14), seconda Venezia (12), terzo posto per Cremona, Brindisi e Avellino (10)

di Carmine Quaglia

L'Armani Exchange Milano sembra in controllo totale dopo 10 minuti (11-31), l'Umana Venezia non demorde e cancella il primo periodo con un rientro deciso nel punteggio (34-44 al 20', 60-60 al 30'), ma la formazione meneghina, con alcune giocate nel finale, costruisce il successo al Taliercio: risultato di 81-84 per l'Olimpia che, dopo 7 turni di campionato, resta sola in testa alla classifica. La Reyer va ko contro l'AX e trova il primo stop in Serie A. Milano prima a punteggio pieno con 14 punti, al secondo posto Venezia a quota 12, al terzo posto Cremona (sconfitta in casa da Varese), Brindisi (sorpresa dell'avvio stagionale e vincente tra le mura amiche contro Brescia) e la Sidigas Avellino.

Terzetto a 10 punti con i lupi che passeggiano al PalaBigi di Reggio Emilia: risultato di 75-91 che nasconde il reale valore in campo con i lupi capaci di costruire anche un divario di 30 punti nella contesa. E' stato un weekend di risultati molto importanti. Nell'anticipo del sabato, Trieste ritrova il successo mandando ko Trento che subisce il rientro di Pistoia in classifica. La squadra toscana piazza il blitz a Sassari: 111-113 in 40 minuti incredibili con i 35 punti di LJ Peak e i 32 di Dominique Johnson per la prima vittoria stagionale della OriOra che resta ultima, ma in compagnia della Dolomiti Energia, raggiunta in graduatoria a quota 2. Difficoltà confermate per Reggio Emilia e Brescia a quota 4 con Torino e Pesaro, ma i marchigiani scenderanno in campo, alle 20.30, all'Adriatic Arena contro Cantù. Per i brianzoli la prima dopo l'allarme lanciato dal patron russo, Dmitry Gerasimenko, per la crisi economica che può condizionare il percorso stagionale del club. Quota 6 per Cantù, con Trieste e Sassari che cade contro Pistoia e rimedia il terzo stop consecutivo in A. Quota 8 per Varese, vincente a Cremona, e la Virtus Bologna (vittoria per 82-79 contro Torino).

Con il successo in Emilia, la Scandone piazza il poker, aggancia Cremona in compagnia di Brindisi al terzo posto e affronterà la Reyer Venezia nel prossimo turno con ambizioni da seconda posizione. Appuntamento domenica, al PalaDelMauro, con palla a due alle 17, per quello che sarà il big match dell'ottava giornata di Serie A. Mercoledì prossimo, alle 20.30, sarà invece sfida di Basketball Champions League, l'ultima del girone di andata del gruppo A per i biancoverdi. Avellino ospiterà i lettoni del Ventspils per confermarsi in vetta al girone. Matt Costello è tornato nel referto biancoverde: il lungo di Linwood ha seguito dalla panchina la gara vinta contro la Grissin Bon. Avellino punta a ritrovarlo in allenamento subito alla ripresa della preparazione nelle prossime ore. A questo punto, non risulta impossibile un ritorno in campo nell'ultima gara prima della pausa Nazionali.