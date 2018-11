Scandone, De Gennaro: "Momento positivo da confermare" Verso Avellino-Ventspils: la presentazione affidata all'assistant coach della Sidigas

di Carmine Quaglia

"Occorrerà la giusta determinazione e attenzione": Avellino vuole allungare la striscia positiva. Mercoledì, con palla a due alle 20.30, al PalaDelMauro, la Sidigas ospiterà i lettoni del Ventspils e l'assistant coach biancoverde, Gianluca De Gennaro, ha presentato, tramite nota stampa, la gara contro il team baltico: "E' l'ultimo match del girone di andata in Champions e ci teniamo a chiudere da primi in classifica. - ha spiegato De Gennaro - Ci stiamo preparando per offrire contro il Ventspils la migliore intensità possibile, sia offensiva che difensiva. Loro sono una squadra ben allenata, che gioca una pallacanestro buona e molto dinamica e che ha un roster competitivo: i lettoni sono ottimi giocatori ed inoltre hanno americani che hanno giocato in Italia, come Aaron Johnson, play molto veloce, che attacca tantissimo il ferro: dovremo fare il possibile per limitare le sue sfuriate offensive; Arledge, ex Casalpusterlengo, e Berzins, a Capo d'Orlando qualche anno fa: sono tutti giocatori che conoscono il livello del campionato italiano e per cui dovremo avere un occhio di riguardo. In aggiunta ci sono Lomasz e Gulbis, ottimi tiratori e giocatori versatili che consentono al coach di cambiare spesso i quintetti, e Drame, giocatore molto fisico ed uno dei migliori rimbalzisti della squadra".

La fase stagionale di Avellino - "Noi veniamo da un momento positivo: stiamo lavorando benissimo in palestra e pian piano stanno emergendo i nostri valori, anche dal punto di vista difensivo, dove stiamo facendo progressi giorno dopo giorno. - ha aggiunto l'assistant irpino - E' per noi un momento di fiducia e vogliamo continuare ad essere tra le prime della Champions. Speriamo che i nostri tifosi possano venire a sostenerci anche in Coppa, come hanno sempre fatto e continuano a fare in campionato".