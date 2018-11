Champions, la Sidigas non vuole fermarsi: assalto al Ventspils Gruppo A, settima giornata: al Del Mauro i lupi vanno a caccia del successo per tornare primi

di Marco Festa

Battere i lettoni del Ventspils per riagganciare in vetta alla classifica gli spangoli del Murcia, che ieri hanno vinto in Turchia con il finale di 62-63 sul parquet del Banvit. È questo l'imperativo della Sidigas Avellino, reduce da due successi di fila in Champions League e quattro in campionato, ultimo dei quali perentorio, al PalaBigi di Reggio Emilia, sbancato con un roboante 75-91. Al PalaDelMauro, con palla a due alle 20:30, D'Ercole e compagni cercano conferme circa il proprio percorso di graduale e costante crescita che, dopo qualche passo falso in avvio di stagione, ha preso il sopravvento incidendo positivamente sulle prestazioni e sui risultati.

Settima giornata del kermesse continentale. Obiettivo continuità pur dovendo fare i conti con le ormai solite assenze: non saranno, infatti, della partita, né Matt Costello, né Luca Campogrande. Il pivot americano, infortunatosi alla caviglia destra lo scorso 3 novembre, in occasione della sfida casalinga con Trento, ha sostenuto un test in mattinata, dovrebbe andare in panchina ma non sarà forzato e rischiato con un rientro in campo che sarebbe quantomeno prematuro e, non di meno, azzardato in vista del big match tra le mura amiche, in programma domenica, alle 17, contro contro l'Umana Reyer Venezia.

Gli avversari odierni, defezioni a parte, restano, comunque, decisamente alla portata dei lupi: penultimo posto nel gruppo A con due vinte e quattro perse. E dunque, per il quintetto di coach Vucinic testa all'appuntamento europeo, al campo, mentre qualcosa si è mosso appena al di fuori dello stesso: la prossima settimana sarà quella della firma del contratto tra l’azienda vincitrice dell’appalto e l’Aru per i lavori al palasport irpino in ottica Universiadi. I tempi di inizio ed esecuzione degli stessi restano, però, al momento, incerti.

Foto: Enrico Coppola