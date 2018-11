Vucinic: "Ventspils più bravo di noi. Ringrazio i tifosi" Il commento del coach della Sidigas Avellino dopo lo stop in Champions

di Carmine Quaglia

Nel post-gara, Nenad Vucinic sottolinea il valore e i meriti del Ventspils, vincente sulla Sidigas Avellino con il risultato di 74-88: "Congratulazioni al Ventspils per la vittoria meritata. - ha spiegato il coach biancoverde - Stasera sono stati più bravi di noi e tutte le loro sconfitte fin qui, sono state con uno scarto di 5 punti o meno. Solo in un caso il divario è stato maggiore. Ci aspettavamo una partita difficile e così è stato. Dobbiamo dare ai nostri avversari tutti i meriti: sono una squadra molto talentuosa e mi ha molto impressionato il giovane Lomasz, di cui avevo analizzato il modo di giocare nei giorni scorsi e credo sia un giocatore davvero promettente". Vucinic ha, inoltre, rimarcato il saluto di fine gara tra la squadra irpina e i suoi tifosi: "Li ringrazio. Ci hanno riservato un applauso finale. Ci fa davvero piacere: vuol dire che riconoscono il lavoro che stiamo svolgendo sia in campionato che in Coppa e di questo siamo contenti. E' una sconfitta che non cancella il percorso nella fase d'andata. Vogliamo il passaggio del turno".

Il commento del coach del Ventspils, Roberts Stelmahers: "Abbiamo vinto contro un team che ha giocatori di grandissima qualità. E' un successo che arriva dopo 40 minuti di concentrazione. Vincere qui e in Italia è sempre difficile: ci rilancia per il passaggio del turno". Nel match, il Ventspils ha dovuto fare a meno di Jonathan Arledge, espulso nel terzo quarto dopo un contatto ravvicinato con Caleb Green: "Devo dire che non ho visto benissimo quanto accaduto. Direi che ha reagito ad una spinta, ma deve imparare da queste situazioni. L'atteggiamento è quello dei gladiatori, ma deve essere astuto e capire di non cadere nella provocazione. Nel contesto del girone, vedo tutte squadre forti. Basta una vittoria a far cambiare tutti gli equilibri. Anche per questo sappiamo il valore di aver ottenuto il successo qui ad Avellino".

Il commento di Rihards Lomazs, top-scorer del Ventspils: "Siamo contenti. Sono contento di aver vinto qui. Abbiamo ottenuto un parziale riscatto tenendo conto di diverse gare che avremmo dovuto vincere. Le statistiche non mi interessano. Quello che mi interessa è la vittoria e il grado di concentrazione mostrato per tutti i 40 minuti. E' bello aver vinto anche nel giorno del compleanno del nostro coach".