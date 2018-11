Verso Avellino-Venezia, i numeri e le curiosità del match Alle 17 la gara tra la Scandone e la Reyer al PalaDelMauro: big match dell'ottavo turno

di Carmine Quaglia

E' senza dubbio il big match dell'ottava giornata di Serie A: alle 17, al PalaDelMauro, la Sidigas Avellino ospita l'Umana Venezia. Dopo 10 sfide in 2 stagioni tra campionato, play off Scudetto, Basketball Champions League e FIBA Europe Cup, riecco l'incrocio Scandone-Reyer. I biancoverdi di coach Nenad Vucinic affrontano i lagunari dopo aver strappato 4 successi di fila in massima serie, ma sono reduci dal primo stop casalingo in Champions con il Ventspils che ha espugnato il Del Mauro mercoledì scorso. L'Umana ha, invece, dovuto salutare il primo posto in Serie A con il ko rimediato in casa contro l'Armani Exchange Milano dopo 6 vittorie consecutive. Il coach della Reyer, Walter De Raffaele, va a caccia della centesima vittoria in Serie A e potrà contare su un MarQuez Haynes che ha scollinato quota 300 assist con la canotta degli orogranata (301). E' il primo giocatore a raggiungere questo traguardo nella storia del team lagunare.

Gli arbitri - La gara tra Avellino e Venezia sarà diretta dai signori Roberto Begnis, Beniamino Manuel Attard e Guido Federico Di Francesco.