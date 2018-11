Scandone senza Nichols: out tra le 6 e le 8 settimane Infortunio alla caviglia sinistra per l'ala piccola biancoverde

di Carmine Quaglia

Il pre-gara di Avellino-Venezia riserva una brutta tegola a coach Nenad Vucinic e a tutto l'ambiente irpino. La Scandone non potrà contare su Demetris Nichols per la sfida in programma alle 17 e per un periodo che va dalle 6 alle 8 settimane. Frattura all'astragalo: infortunio alla caviglia sinistra per l'ala piccola della Sidigas. Ecco il comunicato diffuso dalla società irpina:

"La Sidigas Scandone Avellino comunica che Demetris Nichols non scenderà in campo questo pomeriggio per il match in programma contro l'Umana Reyer Venezia a causa di un infortunio rimediato alla caviglia sinistra. Gli esami strumentali a cui il giocatore si è sottoposto hanno evidenziato una frattura all'astragalo, che non gli consentirà di essere a disposizione di coach Vucinic per un periodo compreso tra le sei e le otto settimane circa. La società informa che l'ala statunitense ha già iniziato il percorso riabilitativo coordinato dallo staff medico al fine di ottimizzare il recupero funzionale dell'arto".