Avellino sprofonda contro Venezia: Scandone ko 49-79 Assenti Costello, Nichols e Campogrande, ma lupi mai in partita. Dominio Reyer al PalaDelMauro

di Carmine Quaglia

Sconfitta pesantissima per la Sidigas Avellino che cade in casa, al PalaDelMauro, contro l'Umana Reyer Venezia con il risultato di 49-79. Definito come big match dell'ottavo turno di campionato, la Scandone paga le assenze di Matt Costello e Luca Campogrande, già messe in conto in settimana, ma alla lista degli infortuni si è aggiunto nelle ore pre-gara anche Demetris Nichols che resterà out tra le 6 e le 8 settimane. Assenze che pesano, ma lupi mai in partita: prova pessima per il gruppo di coach Nenad Vucinic: 14-20, 25-43, 31-59, 49-79 i progressivi quarto per quarto per un match deciso poco dopo la prima frazione di gioco. Già limitata per rotazioni, Avellino paga le prestazioni negative di Norris Cole (4/14 dal campo) e Caleb Green (2/8 al tiro). Venezia ruota con tutti i 12 giocatori e domina la scena al Del Mauro: il top-scorer è Mitchell Watt con 17 punti.

LegaBasket Serie A - Ottava Giornata (PalaDelMauro, Avellino)

Sidigas Avellino - Umana Reyer Venezia 49-79

Parziali progressivi: 14-20, 11-23, 6-16, 18-20

Avellino: Idrissou ne, Guariglia ne, Green 7, Filloy 10, Campani, Sabatino ne, D’Ercole, Sykes 11, Cole 10, Spizzichini 2, Ndiaye 9. All. Vucinic.

Venezia: Haynes 15, Stone 3, Bramos 5, Tonut 8, Daye 10, De Nicolao, Vidmar 6, Biligha 9, Giuri 5, Mazzola ne, Cerella 1, Watt 17. All. De Raffaele.

Arbitri: Begnis, Attard, Di Francesco.

Sidigas Avellino con l'A.I.P.A. - Al PalaDelMauro, la Scandone ha ospitato l'Associazione Irpina Protezione Animali, nata nel 1990 "come associazione di protezione animali, di difesa dei loro diritti e di promozione di campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono". Stand in tribuna Terminio e Montervergine con i volontari dell'Aipa per la distribuzione delle brochure informative e per la vendita di gadget: il ricavato contribuirà ad aiutare i volontari nell’acquisto di beni di prima necessità, in previsione di un altro lungo inverno, per i cani del canile di Atripalda. Nel pre-gara e nel corso della sfida, l'Aipa ha ricevuto coperte e cibo per gli ospiti a quattro zampe del canile donati dai tifosi biancoverdi.