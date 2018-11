"Dispiaciuti per la serataccia": Vucinic chiede rinforzi Il commento post-gara del coach della Sidigas Avellino. Debacle contro Venezia (49-79)

di Carmine Quaglia

"Siamo molto dispiaciuti. Ci siamo portati dietro gli stessi problemi avuti nella partita di Champions contro il Ventspils. Complimenti a Venezia, che ha certamente giocato bene e ci ha messo in difficoltà. Per noi è stata una serataccia specialmente dal punto di vista offensivo, dal momento che abbiamo avuto problemi anche con quei tiri aperti che solitamente mettiamo a segno e che rappresentano un nostro punto di forza": questo il commento post-gara del coach della Sidigas Avellino, Nenad Vucinic.

Avellino è pronta ad un intervento sul mercato per superare l'assenza di Demetris Nichols (out per 6/8 settimane): "Dobbiamo approfittare della pausa per riposare, senza però perdere la forma e fare di tutto per tornare al livello a cui eravamo. Con Nichols out per un po' e Costello ancora non in condizione di giocare, avremo bisogno di rinforzi: il recupero degli infortunati non sta andando come immaginavamo e la pausa sicuramente ci aiuterà. Speriamo di avere la squadra rinforzata al termine di essa e di fare in modo che performance del genere non si verifichino più. Il match di stasera fa già parte della storia, dobbiamo apprendere, migliorare e guardare avanti".