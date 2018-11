Scandone, spunta l'ipotesi Vene per sostituire Nichols Avellino va a caccia di un'ala europea. L'estone ha già giocato in Italia nell'ultima stagione

di Carmine Quaglia

L'infortunio di Demetris Nichols ha determinato, di fatto, l'obbligo della riapertura del mercato in casa Sidigas Avellino. L'ala piccola titolare della Scandone resterà fuori per 6/8 settimane per la frattura all'astragalo della caviglia sinistra rimediata nel percorso di avvicinamento alla sfida con l'Umana Reyer Venezia. Già priva del potenziale cambio dalla panchina nel ruolo del 3, ovvero Luca Campogrande, che ancora non ha esordito in canotta biancoverde e che completerà, a Forlì, il percorso di recupero dall'ematoma alla coscia, la dirigenza irpina è a caccia di un'ala europea.

L'obiettivo è quello di non spendere visti, almeno per il momento e tra i profili disponibili spunta quello di Siim-Sander Vene. Estone, classe '90, di 203 centimetri per 97 chilogrammi, replica, di fatto la stazza di Nichols e ricopre sia il ruolo di ala piccola che di ala grande con gioco spalle a canestro. Vene ha già giocato in Italia nell'ultimo campionato: acquistato da Reggio Emilia, ma mai impiegato per infortunio, con successivo trasferimento a Varese dove ha giocato la seconda parte della stagione con buoni numeri replicati in avvio di questa stagione. Vene è reduce da un'esperienza al Manresa (Liga ACB) dove era stato chiamato per sostituire Justin Doellman. Al rientro dello statunitense-kosovaro, il club catalano non ha esercitato la conferma sul contratto a gettone con il baltico. Anche dall'Estonia, filtrano due opportunità di mercato per il giocatore di Tartu: una italiana, l'altra spagnola per il futuro stagionale dell'atleta.