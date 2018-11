Scandone, mercato in stand-by mentre la sosta Nazionali scorre Ruolo dell'ala piccola da coprire, dubbi sul rientro del centro titolare anche dopo la pausa

di Carmine Quaglia

E' già stata superata, idealmente, la tempistica proposta da coach Nenad Vucinic nell'immediato post-gara di domenica. Il tecnico di Belgrado parlava di "due o tre giorni" per il riassetto - tramite mercato - per il roster, ma la Scandone è chiamata prima a risolvere alcune pendenze con le agenzie dei giocatori se vuole accelerare le trattativa e l'arrivo di un nuovo elemento. Un deja-vu per la Sidigas in una sosta Nazionali che sa di occasione da sfruttare, ma che sembra scorrere senza sussulti. Ad oggi, la squadra irpina resta fortemente limitata.

Sono 3 i giocatori fuori per infortunio: Luca Campogrande è a Forlì e in Romagna proverà a risolvere in modo definitivo il problema alla coscia, l'ematoma che ha negato l'esordio ufficiale in canotta biancoverde all'esterno romano. Demetris Nichols è. invece, negli States. Da oltreoceano, la Scandone otterrà un responso ulteriore sulla frattura all'astragalo della caviglia sinistra rimediata in allenamento dall'ala piccola di Boston: tempi stimati sulle 8 settimane per il rientro, ma il rischio è quello di uno stop ancora più lungo che va a colpire l'elemento equilibratore del sistema di roster impostato in estate. Avellino risulta totalmente scoperta nel ruolo del 3 e resta con il dubbio dal nome Matt Costello. I 40 giorni e oltre per il recupero, ipotizzati sin da subito, dopo la distorsione alla caviglia rimediata nella gara casalinga con Trento in avvio di novembre, tornano d'attualità.

Le idee di mercato non cambiano con due profili. Ad oggi, però, rispetto alle scorse ore, più Ojars Silins che Siim-Sander Vene nelle dinamiche di mercato. Il lettone più dell'estone: Silins è però tuttora legato contrattualmente, con modalità a gettone, all'Alma Trieste. Duello, quindi, con il club giuliano per arrivare all'ala con un passato italiano anche in canotta Reggio Emilia e Trento, mentre Vene, ex Varese, è free-agent dopo aver salutato il Manresa, squadra partecipante alla Liga ACB. Il mercato biancoverde passa, però, per la risoluzione dei lodi con le agenzie: su questo, filtra la massima tranquillità per una definizione in positivo.