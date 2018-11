Scandone, segnali di ottimismo sul recupero di Nichols Sembra scongiurata l'operazione: le tempistiche di rientro potrebbero ridursi

di Carmine Quaglia

Dal timore di un lungo periodo di assenza ad uno stop che potrebbe diventare minimo rispetto alla prima ipotesi: dagli States arrivano segnali confortanti, di ottimismo, sul recupero di Demetris Nichols. L'ala piccola di Boston sta sostenendo esami specifici con un'equipe medica di fiducia e i primi responsi sembrano scongiurare l'operazione. Nella settimana pre-gara di Avellino-Venezia, Nichols ha rimediato la frattura dell'astragalo della caviglia destra con tempi di recupero stimati dalla Sidigas, nell'immediato post-infortunio, sulle 6/8 settimane. E' quanto emerge da oltreoceano con l'attesa, nelle prossime ore, di ulteriore conferme dal giocatore per la dirigenza biancoverde che, proprio sulle tempistiche dell'infortunio di Nichols, entrerà davvero nel vivo delle dinamiche di mercato. Come per Nichols, il medesimo discorso vale per Matt Costello. Il lungo ex Spurs sembrava pronto al ritorno in rotazione dopo la sosta Nazionali. Ci sono, invece, dubbi sul recupero e, in base al rientro di Costello, Avellino potrebbe valutare anche un'operazione di mercato nel ruolo del centro.

Filloy in Nazionale - Finale di 70-65 e l'Italia supera la Lituania: un successo contro i baltici dopo 12 anni e piazza un colpo pesantissimo in chiave qualificazione al Mondiale 2019. Anche Ariel Filloy è risultato prezioso nella vittoria azzurra. Il play/guardia della Scandone ha segnato 4 punti in 14 minuti di impiego. Il nativo di Cordoba con i compagni dell'Italbasket è diretto verso la Polonia per la seconda gara della finestra riservata alle Nazionali.