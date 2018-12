Scandone, scommessa Young: affare in dirittura d'arrivo Attesa per la definizione dell'accordo, ma anche del recupero di Nichols, Costello e Campogrande

di Carmine Quaglia

Pausa Nazionali e il campo a lasciare spazio alle manovre di mercato nel weekend della Sidigas Avellino. La Scandone punta a definire in tempi brevi la questione relativa ai recuperi fisici di Demetris Nichols e Matt Costello aggiungendo al roster una nuova pedina, Patric Young, la nuova scommessa della dirigenza irpina. Il centro di Jacksonville, classe '92, ex Florida Gators, ha dominato in Europa con le canotte del Galatasaray e dell'Olympiacos dal 2014 al 2017. Due estati fa, il trasferimento all'Olimpia Milano, ma Young non è mai sceso in campo in maglia Armani, a causa di diversi problemi fisici, in particolar modo al ginocchio sinistro. Il lungo della Florida è, quindi, inattivo, da più di un anno. L'affare è in dirittura d'arrivo: da rumors, contratto fino al termine della stagione con opzione di rinnovo per la successiva, ma i dettagli emergeranno nella settimana che sta per aprirsi con le visite mediche.

Avellino ha ottenuto riscontri positivi dagli esami strumentali a cui si è sottoposto Nichols dagli States. Sembra scongiurata l'operazione per l'ala piccola di Boston con tempi di recupero nettamente inferiori rispetto a quelli stimati inizialmente dalla Scandone. Attesa anche per Costello dopo l'analisi del decorso relativo alla distorsione alla caviglia destra, rimediata nella gara casalinga con Trento ad inizio novembre. A Forlì, prosegue la tabella di marcia verso il rientro di Luca Campogrande che, sui social, appare in compagnia del saltatore in alto, Gianmarco Tamberi, nel corso di alcune sedute sul parquet.