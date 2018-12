Sidigas Avellino, il riscatto passa per la "nona" con Pesaro Rientro per Nichols e Campogrande. Costello out, Young spettatore da bordocampo

di Carmine Quaglia

Nel pomeriggio, alle 17, la Sidigas Avellino tornerà in campo dopo la sosta Nazionali. I lupi ospitano la VL Pesaro al PalaDelMauro nella gara valida per la nona giornata di Serie A. La Scandone ritrova il parquet dopo due stop consecutivi tra Italia ed Europa. L'ultimo arrivato in casa Sidigas, Patric Young, seguirà il match da bordocampo. Il centro USA, presentato ieri mattina dal club biancoverde, non figura nella lista dei tesseramenti pubblicata venerdì dalla Legabasket. Solo lavoro differenziato all'arrivo in Irpinia per il lungo ex Galatasaray e Olympiacos e probabile ingresso in gruppo a partire dall'avvio della prossima settimana, quando Avellino preparerà la sfida di Champions League (mercoledì al DelMauro arriverà il Nizhny Novgorod).

Coach Nenad Vucinic non potrà contare su Matt Costello. Il giocatore di Linwood accusa ancora dei fastidi alla caviglia destra, ma il tecnico serbo-neozelandese può sorridere per il rientro di Demetris Nichols e Luca Campogrande. L'ala piccola di Boston è completamente recuperato dal problema alla caviglia che l'ha tirato fuori dalla contesa nel pre-gara con Venezia e che poneva forti dubbi sulla prosecuzione della stagione. Dubbi, poi, esclusi dai controlli a cui Nichols si è sottoposto negli States. Campogrande è, invece, avviato verso l'esordio ufficiale in canotta Scandone. A Forlì, l'esterno ex Montegranaro ha risolto il problema muscolare rientrando in gruppo, negli allenamenti, nel corso del ritiro di Agropoli.

I numeri e le curiosità - Il riscatto biancoverde passa per la "nona" con Pesaro: la Scandone non perde contro il team marchigiano da ben 8 gare. L'ultimo stop risale alla stagione 2013/2014 (Pesaro-Avellino 88-82). Nello stesso campionato, la Vuelle ha ottenuto anche l'ultima vittoria al PalaDelMauro (Avellino-Pesaro 77-80 il 13 ottobre 2013). La Sidigas ospiterà il gruppo di coach Massimo "Cedro" Galli, rivelazione stagionale e reduce da 3 vittorie di fila: una striscia che Pesaro non firmava dalla stagione 2015/2016.