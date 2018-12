Verso Trieste-Avellino: lupi senza D'Ercole Coach Nenad Vucinic deve fare a meno del capitano biancoverde: i dettagli

Già in mattinata si profilava un turnover tra italiani: il giro di rotazioni poteva presentare un'assenza. E' quella di Lorenzo D'Ercole. La Sidigas Avellino non potrà contare sul suo capitano nell'insidiosa trasferta di Trieste. All'antivigilia del match in terra giuliana (domani alle 20.45 la palla a due al PalaRubini - Allianz Dome), il giocatore toscano si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un affaticamento muscolare. D'Ercole non è partito con i compagni verso Trieste: il play/guardia seguirà da Avellino il match tra l'Alma e la Sidigas. Solo lunedì, con ulteriori accertamenti, saranno più chiari i tempi di recupero dall'affaticamento registrato in settimana.

I numeri e le curiosità del match - All'Allianz Dome si sfideranno due delle squadre che realizzano di più in campionato. Nella speciale graduatoria, Avellino è terza con 85,3 punti di media. Trieste è quinta (84). Sfida interessante anche tra i migliori giocatori del torneo per stoppate: Hamady N'Diaye è primo (2.1 a gara) con il picco massimo di 5 stoppate fatto registrare all'esordio in campionato contro Cantù sul neutro di Pistoia. William Mosley di Trieste è, invece, secondo con 1.6 (high di 4 contro Brescia).

La terna arbitrale - La gara tra l'Alma Trieste e la Sidigas Avellino sarà diretta dai signori Tolga Sahin di Messina, Alessandro Vicino di Argelato (Bologna) e Marco Vita di Ancona.