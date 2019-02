Scandone, da giovedì a Pratola Serra. Filloy riceve l'Oscar Restyling Universiadi per il PalaDelMauro. Lupi al Palazzetto dello Sport "Don Teobaldo Acone"

Ancora alcune ore di riposo, poi sarà ripresa degli allenamenti per la Sidigas Avellino che, da giovedì, fino a sabato 2 marzo, dovrà allenarsi lontana dal PalaDelMauro. Già nelle ultime settimane, l'impresa esecutrice, la Cacedi, ha avviato il restyling dell'impianto sportivo irpino in chiave Universiadi. Approfittando della pausa Nazionali e dell'impegno in campionato a Trento, fissato per domenica 3 marzo, al PalaDelMauro sarà possibile sviluppare in modo più deciso il piano dei lavori previsti per la riqualificazione della struttura. La Scandone si allenerà al Palazzetto dello Sport "Don Teobaldo Acone" di Pratola Serra.

Nella giornata di ieri, c'è stata la cerimonia di premiazione dell'Oscar del Basket, il 33° Premio Reverberi. Ariel Filloy è stato nominato "miglior giocatore italiano" per la stagione 2017/2018, ma l'esterno biancoverde non ha potuto raggiungere Quattro Castella, comune di Reggio Emilia, in cui si è tenuta l'edizione 2019, perché impegnato nel ritiro dell'Italbasket a Varese. Filloy ha ricevuto il premio tramite il vice presidente vicario della Fip, Gaetano Laguardia.