Scandone, Nichols verso il forfait anche a Trento L'ala piccola della Scandone, out dalla gara con Murcia, dovrebbe saltare la trasferta di domenica

Scrimmage a Scafati. Porte chiuse, per motivi tecnici e organizzativi, al PalaMangano, con palla a due dalle 17.30 tra la Sidigas Avellino e la Givova. Lontano da occhi indiscreti, sarà sviluppo tattico nei quarti di gioco per ritrovare il ritmo, d'insieme, dopo la sosta per le Nazionali in casa Scandone e il riposo forzato nell'ultimo weekend per i gialloblu dell'Agro. Occasione per gli staff tecnici di valutare la condizione fisica di squadra nell'ottica del ritorno in campionato.

Avellino difficilmente forzerà nel recupero di Demetris Nichols. Per quanto in gruppo dalla ripresa degli allenamenti nella scorsa settimana, l'ala piccola di Boston non è ancora al top. Resta alto il rischio per l'impiego nella gara di Trento, in programma domenica. Avellino dovrebbe fare ancora a meno dell'equilibratore del sistema biancoverde. Dalla sua assenza, causata da una distorsione alla caviglia nella gara di Champions League contro Murcia, la Scandone ha rimediato otto sconfitte nelle ultime nove gare. Un dato da cancellare anche con la conferma di Ojars Silins nel blocco stranieri da mandare a referto e con l'apporto di Ike Udanoh. Il centro di Detroit, con la sua versatilità, può offrire uno spartito tecnico e tattico diverso in un percorso che dovrà essere di rilancio per la Sidigas che, nel pomeriggio di ieri, a Pratola Serra, si è intrattenuta con la Sandro Abate, team di calcio a 5 di Avellino, dagli ottimi risultati in Serie A2.