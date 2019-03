Scandone, non solo Nichols: fuori anche D'Ercole a Trento Novità Costello. Il lungo statunitense si è operato: quattro mesi di stop

In mattinata, nella conferenza stampa di vigilia del prossimo match, Nenad Vucinic aveva parlato dell'attesa di un responso medico sull'affaticamento muscolare accusato da Lorenzo D'Ercole. Non solo il problema alla schiena con cui il capitano della Sidigas Avellino ha convissuto nelle settimane pre-Final Eight. Gli accertamenti medici, a cui si è sottoposto D'Ercole nelle ultime ore, hanno evidenziato un problema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. L'esterno toscano, già assente nella trasferta di Trieste, resterà fuori dalle rotazioni della Scandone per circa due settimane.

D'Ercole raggiunge Demetris Nichols nella lista degli assenti verso la trasferta di Trento, la gara in programma domenica alle 18.30 contro la Dolomiti Energia. Inoltre, emerge la novità dal nome Matt Costello. Scomparso dai radar irpini da mesi, il lungo di Linwood, fermo da inizio novembre per una distorsione alla caviglia avvenuta proprio nel match con Trento, nel girone d'andata, si è sottoposto ad un intervento chirurgico negli States. Saranno almeno quattro i mesi di stop per l'ex Spurs.