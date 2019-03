Lavori per le Universiadi: ecco come sta cambiando il DelMauro Nichols e D'Ercole a bordocampo, Silins in gruppo, Filloy a riposo. Lupi verso la sfida con Varese

Primo allenamento settimanale per la Sidigas Avellino che si è ritrovata al PalaDelMauro. Dopo la settimana vissuta al Palasport Don Teobaldo Acone di Pratola Serra e la sconfitta rimediata al PalaTrento contro la Dolomiti Energia, i lupi di coach Nenad Vucinic sono tornati nell'impianto sportivo di Contrada Zoccolari che ha subito una prima serie di interventi nell'ottica del restyling Universiadi. Il "Del Mauro" ospiterà le gare di pallacanestro. Ritinteggiata la biglietteria e rivisitata anche all'interno. Nuove porte antipanico all'ingresso delle tribune e rafforzate le bocche d'accesso all'interno della struttura in tutti i settori. Intervento negli spogliatoi e alle luci, primi effetti nella prossima gara casalinga dei lupi.

Domenica, alle 17, Avellino ospiterà Varese. Resta in emergenza la Sidigas. Riposo per Ariel Filloy. Solo bordocampo per Demetris Nichols e Lorenzo D'Ercole. Ojars Silins resta in gruppo. Oltre le difficoltà: è l'obbligo in casa Sidigas per difendere il posto play off.

Prevendita - Da domani, 6 marzo, saranno in vendita i tagliandi per assistere alla gara Sidigas Avellino - Openjobmetis Varese. I biglietti potranno essere acquistati presso il botteghino sito al PalaDelMauro di Avellino, presso i punti vendita autorizzati (qualsiasi rivenditore VivaTicket oppure online).

I prezzi: tribune VIP 120 euro, tribune inferiori 45, tribune superiori 30, distinti 20, curve 14.

Gli orari: da mercoledì a sabato dalle 16 alle 19, domenica dalle 15 fino alla palla a due.

Clicca sulla foto per le immagini dei primi interventi realizzati al PalaDelMauro