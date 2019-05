Avellino ko con Brindisi. Posto playoff a serio rischio Cantù e Varese vincono e superano la Scandone: a 40' dal termine fuori dalla griglia Scudetto

Segui il live di Avellino - Brindisi

Ultimo quarto - Con Chappell è +12 Brindisi. Avellino costruisce la rimonta. Harper per il break di 9-0. Filloy spara la tripla del 72-74. Udanoh e Harper per la parità e il sorpasso (76-74). Il fallo antisportivo fischiato a Sykes rallenta la Scandone. Banks e Chappell per il rilancio brindisino al 37'. Ancora l'ex Banks con Moraschini per il 78-84 che pesa tantissimo nell'ultimo minuto. Avellino ci prova fino alla fine, ma l'Happy Casa passa al PalaDelMauro: 83-87.

Terzo quarto - Al tentativo biancoverde c'è sempre la risposta di Brindisi. Brown e Banks firmano il +13 ospite. Sykes regala slancio ai lupi nel tentativo di recupero (44-49). Break della Sidigas che impatta a quota 49. L'Happy Casa sembra uscire indenne dalla fase negativa. Brown e Gaffney riportano il team di Vitucci sul +6. Nichols è in serata no, Banks sigla il +9 che cancella il parziale irpino. Finale di terzo quarto per il 58-65.

Secondo quarto - Moraschini con la tripla, Brindisi trova continuità anche a cronometro fermo. Avellino resta indietro e soprattutto con poca fluidità (17-26). Moraschini colpisce e con Gaffney l'Happy Casa firma anche la doppia cifra di vantaggio. Il divario si conferma con il minimo tentativo della Sidigas di rientrare: solo il -9 con Silins. Botta e risposta sul finale del primo tempo. Zanelli e Banks chiudono ancora su Silins per il 31-39 con cui si rientra negli spogliatoi.

Primo quarto - Avvio complicato da una parte e dall'altra. Brown risponde a Nichols e Harper per la parità a quota 6. Sykes sembra lanciare Avellino, Brown risponde e Brindisi trova la forza anche per volare con Chappell e Gaffney. La Sidigas limita i danni e rientra sul finale del primo quarto con Campogrande, Sykes e Young per il 17-19 al primo intervallo.

Pregara - La Sidigas Avellino sfida l'Happy Casa Brindisi. Vincere per non dipendere dai risultati delle altre in chiave play off: questo l'imperativo in casa biancoverde. Green e N'Diaye out dal referto: questa la decisione di coach Massimo Maffezzoli. Alle 20.45 la palla a due della gara.

Champions - La Virtus Bologna ha vinto la Basketball Champions League. Trionfo ad Anversa per le V nere di coach Sasha Djordjevic che battono il Tenerife in finale con il risultato di 73-61.