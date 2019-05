Maffezzoli: "Mi aspettavo una partita diversa dalla squadra" Avellino-Brindisi 83-87: il commento post-gara del tecnico della Scandone

"C'è grandissima amarezza: per la prima volta assaporiamo cosa vuol dire l'essere fuori dai playoff". La Sidigas Avellino rischia seriamente di non disputare i playoff dopo tre presenze consecutive nella griglia Scudetto. Finale di 83-87 contro Brindisi, ko nel derby del Sud e la Scandone, a 40 minuti dal termine della regular season, è costretta a vincere contro Pistoia e attendere risultati favorevoli dagli altri campi (in serata, Cantù ha battuto Torino e Varese ha superato Pistoia): "Adesso dovremo vincere a Pistoia e poi sperare di avere fortuna perché purtroppo il futuro non dipende più solo da noi. - ha affermato un amareggiato Massimo Maffezzoli nel post-gara - Mi aspettavo una partita diversa dalla mia squadra: se si entra con paura non solo è chiaro che c'è qualcosa che non va, ma dovrò anche capirne il perché. Questo purtroppo è il feeling con cui abbiamo approcciato alla gara: per due quarti non ho visto la squadra che mi aspettavo dal punto di vista emotivo. La differenza la fa anche questo tipo di atteggiamento e c'è grandissimo rammarico per aver perso una partita che eravamo riusciti a rigirare: sul +2, palla in mano a noi, dopodiché una persa ed un fallo antisportivo commesso; poi di nuovo abbiamo sprecato la palla del pareggio. Adesso possiamo e dobbiamo solo andare avanti. - ha aggiunto il coach biancoverde - In questa stagione per un motivo e o per un altro non abbiamo mai avuto l'approccio giusto nelle partite importanti. A turno tutti hanno avuto problemi di rendimento e purtroppo siamo oggi stiamo commentando un'altra sconfitta sul finale ed un'altra partita che poteva cambiare la nostra stagione".