Scandone, posto playoff: il destino legato agli altri campi Tutte le ipotesi di parità. 40 minuti, vincere a Pistoia e attendere buone notizie

La Sidigas Avellino dovrà vincere al PalaCarrara di Pistoia contro la Oriora, fanalino di coda, e attendere risultati positivi dagli altri campi per accedere ai playoff Scudetto 2019. Il ko con l'Happy Casa Brindisi ha determinato il decimo posto in classifica per i lupi a 40 minuti dal termine della regular season. Spalle al muro, la Scandone non potrà più contare semplicemente sulle proprie forze. Ci vorrà l'incrocio positivo: nelle varie ipotesi di parità, si passa dalla settima all'undicesima posizione finale. Tutto in palio domenica, alle 20.45, con le 8 gare del turno in contemporanea.

Ecco tutte le ipotesi per la Scandone (Risultati - Classifica)

32) Varese - Trieste - Cantù - Trento - Avellino

6 Trieste 5 vittorie

7 Avellino 4 vittorie, poi 3 vittorie

8 Cantù 4 vittorie, poi 2 vittorie

9 Varese 4 vittorie, poi 1 vittoria

10 Trento 3 vittorie

32) Varese - Trieste - Cantù - Trento

6 Varese 4 vittorie

7 Trieste 3 vittorie poi 2-0

8 Cantù 3 vittorie poi 0-2

9 Trento 2 vittorie

32) Varese - Trieste - Cantù - Avellino

7 Trieste 4 vittorie

8 Avellino 3 vittorie poi 2-0

9 Varese 3 vittorie poi 0-2

10 Cantù 2 vittorie

32) Trieste - Cantù - Trento - Avellino

7 Trieste 5 vittorie

8 Cantù 3 vittorie

9 Avellino 2 vittorie, poi 1-1 e +20

10 Trento 2 vittorie, poi 1-1 e -20

32) Varese - Cantù - Trento - Avellino

7 Avellino 4 vittorie, poi 1-1 e +7

8 Cantù 4 vittorie, poi 1-1 e -7

9 Varese 2 vittorie, poi 1-1 e +5

10 Trento 2 vittorie, poi 1-1 e -5

32) Varese - Trieste - Trento - Avellino

7 Trieste 3 vittorie e +31

8 Varese 3 vittorie e +16

9 Avellino 3 vittorie e -18

10 Trento 3 vittorie e -29

32) Varese - Trieste - Cantù

7 Varese 3 vittorie

8 Trieste 2 vittorie

9 Cantù 1 vittoria

32) Varese - Trieste - Trento

7 Varese 3 vittorie

8 Trento 2 vittorie

9 Trieste 1 vittoria

32) Varese - Trieste - Avellino

8 Trieste 2 vittorie e + 27

9 Varese 2 vittorie e + 11

10 Avellino 2 vittorie e -38

32) Varese - Cantù - Trento

7 Cantù 3 vittorie

8 Varese 2 vittorie

9 Trento 1 vittoria

32) Varese - Cantù - Avellino

8 Avellino 3 vittorie

9 Cantù 2 vittorie

10 Varese 1 vittoria

32) Varese - Trento - Avellino

8 Avellino 3 vittorie

9 Trento 2 vittorie

10 Varese 1 vittoria

32) Trieste - Cantù - Trento

7 Trieste 3 vittorie

8 Cantù 2 vittorie

9 Trento 1 vittoria

32) Trieste - Cantù - Avellino

8 Trieste 4 vittorie

9 Avellino 1 vittoria e +7

10 Cantù 1 vittoria e -7

32) Trieste - Trento - Avellino

8 Trieste 3 vittorie

9 Trento 2 vittorie

10 Avellino 1 vittoria

32) Cantù - Trento - Avellino

8 Cantù 3 vittorie

9 Avellino 2 vittorie

10 Trento 1 vittoria

32) Varese - Trieste

8 Varese 2 vittorie

9 Alma 0 vittorie

32) Varese - Cantù

8 Varese 1 vittoria e +9

9 Cantù 1 vittoria e -9

32) Varese - Trento

8 Varese 1 vittoria e +5

9 Trento 1 vittoria e -5

32) Varese - Avellino

9 Avellino 2 vittorie

10 Varese 0 vittorie

32) Trieste - Cantù

8 Trieste 2 vittorie

9 Cantù 0 vittorie

32) Trieste - Trento

8 Trieste 1 vittoria e +4

9 Trento 1 vittoria e -4

32) Trieste - Avellino

9 Trieste 2 vittorie

10 Avellino 0 vittorie

32) Cantù - Trento

8 Cantù 2 vittorie

9 Trento 0 vittorie

32) Cantù - Avellino

9 Avellino 1 vittoria e +7

10 Cantù 1 vittoria e -7

32) Trento - Avellino

9 Avellino 1 vittoria e +20

10 Trento 1 vittoria e -20

30) Avellino - V. Bologna - Brescia

10 V. Bologna 3 vittorie

11 Avellino 2 vittorie

12 Brescia 1 vittoria

30) Avellino - V. Bologna

10 V. Bologna 2 vittorie

11 Avellino 0 vittorie

30) Avellino - Brescia

10 Avellino 2 vittorie

11 Brescia 0 vittorie

30) V. Bologna - Brescia

11 V. Bologna 1 vittoria e +6

12 Brescia 1 vittoria e -6