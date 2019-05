Maffezzoli: "Senza Green e Young, ma mi aspetto una reazione" Il coach della Scandone ha presentato Oriora-Sidigas, in programma domenica alle 20.45 a Pistoia

"Da parte mia i complimenti alla Virtus Bologna per il successo in Champions League e rinnovo gli auguri ai cugini di calcio. Per noi è stata una settimana difficile con la botta accusata con Brindisi che è stata forte". Queste le prime parole in conferenza stampa per coach Massimo Maffezzoli che ha presentato Pistoia-Avellino, in programma domenica, alle 20.45, al PalaCarrara. La Scandone deve vincere e attendere risultati positivi dagli altri campi per ottenere il posto playoff che può dare un senso alla stagione.

Al tecnico veronese non è piaciuto l'atteggiamento della squadra alla ripresa degli allenamenti: "La stagione va onorata senza pensare agli altri. - ha spiegato Maffezzoli - Non abbiamo vinto una gara nel girone di ritorno. Con la squadra sono stato molto chiaro: mi interessa solo la vittoria. È un dovere per il lavoro fatto sin dall'avvio. Si va lì per vincere e solo dopo vedremo cosa è accaduto altrove. Mi concentro su di noi e non penso a Pistoia (la prospettiva del club toscano per il match passa anche per la decisione su Torino e la potenziale penalizzazione, ndr). Anche loro avranno voglia, a prescindere, di chiudere bene la stagione. Nella giornata di ieri, mi sono rivolto agli uomini, non ai giocatori. Da loro mi aspetto una reazione. Non è venuto meno il rispetto per il proprio lavoro, ma sono mancati i risultati. Ci siamo chiusi nello spogliatoio e, dopo un approccio negativo in settimana, ho visto un atteggiamento opposto, molto diverso. Dobbiamo pensare a noi, a fare il nostro e tenerci pronti nel caso di risultati positivi".

La situazioni infortuni: "Green non recupera, nemmeno Young. Domenica scorsa, Patric ha messo la sua salute in discussione per dare il massimo con la squadra. Lo ricorderò sempre e sono stato il primo a chiedergli di non forzare. N'Diaye dovrebbe, invece, esserci. Sykes e Nichols sono stati gestiti, ma francamente non mi interessa nascondermi dietro gli infortuni. Chi calcherà il parquet dovrà giocare da uomo, il resto conta poco".

Clicca sulla foto per il video della conferenza stampa.