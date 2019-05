Verso Pistoia-Avellino, in ballo c'è anche l'Europa Con la speranza che non sia l'ultimo atto: le prospettive per la prossima stagione

È la vigilia di Oriora Pistoia - Sidigas Avellino. La Scandone per il successo in attesa degli sviluppi dagli altri campi. Il club toscano calcherà il parquet dopo aver ottenuto la salvezza grazie alla penalizzazione dell'Auxilium Torino, retrocessa in Serie A2. Settimana incredibile per PIstoia che, nel weekend scorso, aveva salutato la massima serie con l'ultimo posto in classifica e con il divario incolmabile sulla seconda. Invece, la caduta dei piemontesi salva il gruppo di coach Paolo Moretti, spesso rivale della Scandone sia da giocatore che da allenatore.

L'obiettivo dei biancoverdi è quello di mettere pressione sulle dirette avversarie per il posto playoff. Vincere in Toscana per completare la stagione regolare con una vittoria: il minimo per un'annata sportiva da dimenticare per più aspetti. Il roster di coach Massimo Maffezzoli ha l'ultima chance con la speranza di farsi trovare pronta se ci sarà spazio per l'accesso alla post-season. Pistoia-Avellino riparte da un bilancio a netto favore degli irpini: 12 su 14 con i due successi dei biancorossi nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017.

"Per qualificarsi ai playoff ha bisogno di una vittoria e la contemporanea sconfitta di Varese e Cantù, oppure arrivare a 32 punti con Varese e Trento": il meccanismo favorevole ai lupi nei giochi di classifica con l'Europa in palio. La proprietà Sidigas ha sempre manifestato l'interesse per le coppe europee, in particolar modo per la Basketball Champions League. Solo con l'eliminazione ai gironi, la Scandone ha preferito non retrocedere in Europe Cup, competizione vinta dalla Dinamo Sassari. Le vittorie delle formazioni italiane nel sistema FIBA (la Virtus Bologna ha conquistato la Champions ad Anversa) garantirà tanto ai team di Serie A per la prossima stagione.

La Virtus, forte del titolo appena conquistato, sarà iscritta come detentrice (fuori dalla lista nazionale) e offrirà spazio ad un altro club italiano. LBA da due posti ai gironi, più un pass per i qualification round (i preliminari della competizione). Secondo i rumors e le riflessioni proposte dalle varie società, in caso di chiamata, il margine per Avellino ci sarebbe. Infatti, la Vanoli Cremona, per scelta societaria, non sembra intenzionata a lanciarsi nel doppio confronto Italia-Europa. La Reyer Venezia appare destinata alla conferma in Champions. Brescia spera di restare in EuroCup (ECA) al pari di Trento e Sassari, nonostante il successo in Europe Cup (FIBA) potrebbe optare sul ritorno al sistema EuroLeague, quindi con un pass in EuroCup. Tutto in evoluzione con la Scandone alla finestra e che, in estate, chiarirà la scelta: confermare la presenza nelle coppe continentali o pensare ad una stagione solo sul fronte italiano. Certo, la qualificazione ai playoff renderebbe ancora più forte la soluzione europea del club nel gioco delle possibili graduatorie.