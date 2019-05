DIRETTA | Basket: Pistoia-Avellino, sfida al PalaCarrara Vincere e sperare: l'obiettivo dei biancoverdi per l'epilogo della stagione regolare

Pregara - Alle 20.45 la sfida tra la Oriora Pistoia e la Sidigas Avellino per la trentesima e ultima giornata della Serie A. Vincere e sperare in risultati positivi per i playoff: questa la prospettiva biancoverde nei 40 minuti del PalaCarrara.

Ecco i quintetti in campo:

OriOra Pistoia: Della Rosa, Mesicek, Peak, Mitchell, Crosariol.

Sidigas Avellino: Sykes, Filloy, Nichols, Udanoh, Ndiaye.