Playoff Scudetto: Milano-Avellino, la serie inizia sabato Le date e gli orari delle sfide sicure e quelle eventuali per i quarti di finale

Milano-Avellino, Sassari-Brindisi, Cremona-Trieste e Venezia-Trento: ecco gli accoppiamenti per le migliori otto formazioni al termine della stagione regolare. Sarà proprio il quarto finale che vedrà protagonisti i biancoverdi ad aprire la corsa Scudetto 2019. Gli irpini parteciperanno ai playoff per la quarta volta consecutiva. Serie al meglio delle cinque partite nei quarti e nelle semifinali. La finale sarà, invece, al meglio delle sette. Intanto, alle 11, nella sala Buzzati saranno svelati i vincitori degli LBA Awards. Per la Sidigas sono candidati Caleb Green per il titolo di MVP e Keifer Sykes per quello di giocatore rivelazione.

Playoff Scudetto - Quarti di Finale (il programma)

Gara 1

Milano-Avellino sabato 18/5 ore 19

Sassari-Brindisi sabato 18/5 ore 20.45

Cremona-Trieste domenica 19/5 ore 18.15

Venezia-Trento domenica 19/5 ore 20.45

Gara 2

Milano-Avellino lunedì 20/5 ore 20.30

Sassari-Brindisi lunedì 20/5 ore 20.45

Cremona-Trieste martedì 21/5 ore 20.30

Venezia-Trento martedì 21/5 ore 20.45

Gara 3

Avellino-Milano mercoledì 22/5 ore 20.30

Brindisi-Sassari mercoledì 22/5 ore 20.45

Trieste-Cremona giovedì 23/5 ore 20.30

Trento-Venezia giovedì 23/5 ore 20.45

Ev. Gara 4

Avellino-Milano venerdì 24/5 ore 20.30

Brindisi-Sassari venerdì 24/5 ore 20.45

Trieste-Cremona sabato 25/5 ore 20.30

Trento-Venezia sabato 25/5 ore 20.45

Ev. Gara 5

Milano-Avellino domenica 26/5 ore 19

Sassari-Brindisi domenica 26/5 ore 20.45

Cremona-Trieste lunedì 27/5 ore 20.30

Venezia-Trento lunedì 27/5 ore 20.45