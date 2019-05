Verso Milano-Avellino, Pianigiani: "Dobbiamo vincere sempre" Il coach dell'Olimpia: "Con James e Nedovic siamo una squadra, senza siamo una squadra differente"

Gara 1 e Gara 2 a Milano sabato e lunedì, Gara 3 ad Avellino mercoledì. Si avvicina lo start della serie dei quarti di finale Scudetto tra la Scandone e l'Olimpia e in casa Armani si punta al recupero, in tempi celeri, di Mike James e Nemanja Nedovic. Batteria clamorosa tra esterni e lunghi per la Serie A a disposizione di coach Simone Pianigiani, che però spera nel rientro dei due cestisti.

James è fermo dal match di Trento quando ha riportato "un importante trauma combinato da schiacciamento, con distorsione della tibiotarsica e del piede destro": questa la definizione dell'infortunio da parte dell'Olimpia. La presenza dell'ex Panathinaikos, per Gara 1, è in forte dubbio. L'esterno di Portland dovrebbe esordire nella serie in Gara 2. Nedovic è, invece, ai box da fine aprile per il "riacutizzarsi del trauma al ginocchio sinistro" accusata già in precedenza. L'obiettivo dello staff medico era quello di riproporlo all'avvio dei playoff.

Sull'importanza dello statunitense e del serbo, ecco le parole di Pianigiani nel post-gara dell'ultimo atto in regular season: "Siamo Milano e dobbiamo vincere sempre, ma la squadra che gioca oggi non ha tre elementi pesanti. - ha affermato il coach dell'A|X Armani Exchange - Con Mike James e Nemanja Nedovic siamo una squadra, senza siamo una squadra differente. Non faccio previsioni sui recuperi, ma solo su quello che abbiamo adesso, comunque due giocatori in ogni ruolo e gli stessi playmaker dei passati playoff".