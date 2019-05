Scandone, gli OF verso Milano: "Sfavoriti, non sconfitti" Il tifo organizzato "invita tutti gli avellinesi a portare con sè un vessillo biancoverde"

È sempre più vicino lo start della serie dei quarti Scudetto tra l'Armani Milano e la Sidigas Avellino. Per le trasferte al Forum, per le due gare ad Assago, ecco l'invito degli Original Fans: "Il Direttivo OF in occasione della prime 2 gare play-off in quel di Milano, invita tutti i supporters avellinesi che saranno presenti nel settore ospiti del Mediolanum Forum a portare con sè una sciarpa o un qualsiasi vessillo biancoverde. - si legge nella nota del tifo organizzato - Partiamo da sfavoriti in questa sfida ma non certo da sconfitti e come sempre il nostro contributo non può e non deve mancare". Si prospetta un settore ospiti pieno di tifosi irpini. Da Avellino, ma non solo: tutti gli avellinesi del Nord sono pronti a raggiungere Milano per i quarti di finale playoff.

Supercoppa - È stata presentata ufficialmente la Supercoppa Italiana 2019 che si terrà a Bari, con formato Final Four, sabato e domenica 22 settembre. "La Supercoppa sta crescendo anno dopo anno e costituisce l’appuntamento migliore per conoscere i protagonisti della nuova stagione sportiva. - ha spiegato il presidente della LegaBasket Serie A, Egidio Bianchi - Ringrazio gli amministratori locali, Comune di Bari e Regione Puglia, oltre a New Basket Brindisi e Comitato Fip Puglia: la squadra giusta per dare all’evento una forte connotazione territoriale, grazie anche ad una serie di eventi che faranno da cornice alla manifestazione. Ci sono tutti i presupposti per offrire un grande momento di basket ad una regione che se lo merita". Anche la Serie A 2019/2020 sarà presentata a Bari, probabilmente alla vigilia delle semifinali.

Supercoppa 2019 (PalaFlorio, Bari) - Il programma

Semifinale A: sabato 21 settembre ore 18

Semifinale B: sabato 21 settembre ore 20.45

Finali: domenica 22 settembre a partire dalle ore 18 .