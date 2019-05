Playoff, Campogrande: "Grande occasione per tutti" L'ala piccola della Sidigas Avellino ha presentato così la serie dei quarti di finale con Milano

È la vigilia di Gara 1 dei quarti di finale Scudetto tra l'Olimpia Milano e la Scandone Avellino. Rifinitura al PalaDelMauro, partenza nel pomeriggio per i lupi di coach Massimo Maffezzoli. Luca Campogrande ha presentato così la serie playoff: "Per noi è motivo di grande orgoglio essere ai playoff. - ha spiegato l'ala piccola biancoverde - Ci vorrà il massimo della motivazione, cancellando tutto quello che è successo prima. Inizia un campionato a parte e ci vorrà il massimo contributo, provando a mettere da parte i problemi vissuti in stagione. La squadra, i tifosi e la proprietà, hanno meritato la post-season".

L'orgoglio di Campogrande: "Sono stato contentissimo della qualificazione e dopo il match contro Pistoia ero praticamente già concentrato sulla serie con Milano. - ha aggiunto il capitolino - Da parte nostra ci sarà una pressione positiva. Ci vorrà divertimento, nel senso di non accusare paura nelle gare. Il valore di Milano è indubbio, ma con la coesione si può fare bene in questa serie. Siamo tutti bravi ragazzi e stiamo molto bene insieme. Ci toccherà confermare in campo anche quello siamo fuori".

Clicca sulla foto per la conferenza di Luca Campogrande.