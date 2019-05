Basket, verso i playoff: Pianigiani mai sconfitto in una serie Verso Milano-Avellino. Maffezzoli all'esordio nei playoff, da head coach

Alle 19 Armani Milano - Sidigas Avellino, alle 20.45 Banco di Sardegna Sassari - Happy Casa Brindisi. Ecco il programma della prima giornata dei playoff Scudetto. Domani, il via dal Forum di Assago, dove l'Olimpia ospiterà la Scandone per Gara 1 dei quarti di finale. Sfida inedita nella griglia tricolore tra le due squadre dopo tante sfide in un percorso iniziato nel 2000, anno della promozione in A1 del club irpino.

Sfida tra coach - Il coach dell'Olimpia, Simone Pianigiani non ha mai perso una serie playoff. Con Siena e con Milano, in 7 stagioni, il tecnico toscano ha sempre vinto il campionato. Pianigiani è l'allenatore con più vittorie nella post-season (69 successi su 78 gare per l'88.5 per cento). Esordio, invece, in una serie playoff, in qualità di head coach, per Massimo Maffezzoli, che da assistente di Meo Sacchetti ha vinto lo Scudetto nel 2015.

Gli altri numeri - Andrea Cinciarini guida la classifica degli assist nella storia dei playoff Scudetto, terzo in quella societaria di Milano.

Le altre sfide - Dopo 5 stagioni, riecco Sassari-Brindisi. Esordio per Gianmarco Pozzecco nel ruolo di capo-allenatore ai playoff. Per Frank Vitucci sarà, invece la quinta partecipazione alle gare Scudetto. Terzo atto consecutivo nei playoff per Venezia e Trento che, due anni fa, fu anche finale Scudetto. Cremona punta alla prima semifinale playoff contro Trieste che riporta un team neopromosso nella post-season dopo 5 anni.