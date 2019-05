DIRETTA | Milano-Avellino: lupi avanti di 7 al 30' La cronaca della prima sfida dei quarti di finale Scudetto tra l'Olimpia e la Scandone

Segui la cronaca di Milano-Avellino

Ultimo quarto - La Scandone concede sugli errori in gestione. L'Olimpia ne approfitta e con Jerrells finalizza il -3 (56-59 al 31'). Terzo e quarto fallo per Filloy: Maffezzoli deve richiamarlo in panchina.

Terzo quarto - Avellino riparte con forza anche nella ripresa. Udanoh viene risposto da Tarczewski (36-41). Harper segna e subisce il fallo da Nunnally (36-44 al 22'). Sykes rilascia il +10, Tarczewski schiaccia il -8 (38-46). Tripla e fallo subito da Sykes: 3+1 confermato (38-50 al 13'). Milano firma 4 punti e tenta l'immediato rilancio. Maffezzoli ripropone Filloy. I lupi sprecano e consentono all'Olimpia il -6 (44-50 al 25'). Dopo il canestro e fallo di Jerrells, Milano sfiora la parità dall'angolo, Sykes rilancia Avellino sul +6 (47-53 al 26'). N'Diaye corregge e firma il +8 irpino. Time-out e, in uscita, schiacciata di Udanoh dal palleggio. Poco dopo, infrazione di 24 secondi. Filloy accomoda la doppia cifra. Silins spreca due facili occasioni e lascia secondi a Milano che, sul finale di terzo quarto, trova con Micov il -7, un affare per l'Olimpia (52-59 al 30').

Secondo quarto - Sykes da 3 punti, Filloy da sotto per il -2 irpino in avvio di seconda frazione (20-18 al 12'). Gioco un po' fortunato di tabella per Kuzminskas, tripla di Filloy: lupi da -1 (22-21). Silins dall'angolo: bomba del lettone per il sorpasso (22-24 al 13'). Risposta di Nunnally per il 25-24. Udanoh si alza per il nuovo cambio alla guida del match. Filloy sbaglia in attacco e consente la transizione a Milano, ma Sykes colpisce. Milano sbaglia in attacco, dall'altra parte errore anche di Avellino, ma Young strappa il rimbalzo e Udanoh firma di tabella il +3 irpino. Campogrande va a realizzare il +6 Avellino con la tripla. Sykes risponde a Kuzminskas (29-35 al 17'). Avellino è più decisa a rimbalzo: 33-39 al 19'. Parziale che si conferma: 33-39 all'intervallo lungo con la Sidigas che, potenzialmente, spreca anche l'occasione per allungare.

Primo quarto - Avvio deciso per la Sidigas, risposta con Micov per l'Armani. Subito Harper per i lupi (8-10 al 4'). Parziale di 8-0 per l'Olimpia con i punti dell'ex Nunnally (16-10). N'Diaye chiude la fase negativa. Ancora Nunnally per il 20-12 dei padroni di casa. Sykes fa 1/2 ai liberi. Milano sbaglia l'appoggio sul finale del primo quarto e chiude avanti di 7 al primo intervallo: 20-13.

Pregara - Alle 19 sarà palla a due di Gara 1 dei quarti di finale Scudetto tra l'A|X Armani Exchange Milano e la Sidigas Avellino. Fuori Demetris Nichols e Caleb Green dal referto biancoverde. Milano senza Mike James e Nemanja Nedovic. La spinta di 400 tifosi biancoverdi nel settore ospiti del Mediolanum Forum di Assago per sostenere il sogno degli uomini di coach Massimo Maffezzoli di strappare il fattore campo all'Olimpia di coach Simone Pianigiani. Gli arbitri di Gara 1 saranno i signori Manuel Mazzoni, Gianluca Sardella e Alessandro Perciavalle.